Michel Leeb, grand-père comblé : cette jolie photo avec sa petite-fille "d'amour", source de "bonheur"

Tu me bouleverses

Il vient donc aujourd'hui de partager une deuxième photo de sa petite-fille depuis l'accouchement et semble toujours autant comblé de bonheur. Pour rappel, Elsa Leeb - qui avait annoncé sa grossesse en mai 2021 avant d'avoir le droit à une baby shower quatre mois plus tard - avait annoncé la naissance de son bébé en écrivant elle aussi un adorable message sur ses réseaux sociaux.

"Le 8 octobre 2021 à 5:15, j'ai compris ce qu'était de faire la plus belle rencontre de sa vie. Ma Gaïa tu me bouleverses, me donnes confiance, m'apaises, m'émerveilles déjà tant... Tu es née d'un amour avec @allanasle absolument merveilleux et indescriptible qui a changé ma vie; compte sur nous pour te le faire partager chaque seconde. Merci @allanasle, merci la vie", pouvait-on lire sur son mur Instagram. À noter que Michel Leeb est également le papa de Fanny et Tom, nés eux aussi de son union avec Béatrice Malicet.