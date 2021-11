Tu m'emmerdes !" : Michel Leeb fait vivre un enfer à sa femme Béatrice

En plus de 50 ans de carrière, Michel Leeb a fait rire des dizaines de millions de Français. En privé, l'humoriste agace. Son épouse Béatrice éprouve quelques difficultés à vivre avec un hypocondriaque.

C'est dans l'émission radio On refait la télé, animée par Eric Dussart et Jade et diffusée sur RTL, que Michel Leeb est passé aux aveux. Le comédien de 74 ans a révélé aux auditeurs qu'il est atteint d'hypocondrie, un trouble de santé mental correspondant à une peur déraisonnable d'être atteint d'une maladie grave. "C'est infernal ! Un petit bouton là, ça y est, j'ai quelque chose de grave. Tout est extrêmement grave tout le temps, déplore-t-il dans On refait la télé. J'ai trois médecins par discipline. Si le premier me dit que tout va bien, j'appelle le second pour savoir si c'est vrai. Si le deuxième me dit : 'Oui, tout va bien'. Super j'ai la majorité".

Ce trouble a un impact sur sa vie de couple et de famille. "Ma femme me dit : 'Bon, ça suffit'" a poursuivile nouveau grand-père d'une petite-fille prénommée Gaïa, avant de prendre pour exemple une récente frayeur liée à une douleur dans la poitrine, ressentie en pleine nuit. Agacée, Béatrice Leeb lui avait répondu : "Tu m'emmerdes !" "Je vois un psy pour ça", a ensuite ajouté Michel Leeb.