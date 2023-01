Michel Leeb grand-père modèle avec sa petite fille : "Je suis en admiration devant elle"

En octobre 2021, Michel Leeb devenait grand-père pour la première fois. Et alors qu'il va bientôt le devenir une deuxième fois, le comédien français de 75 ans s'est confié dans les colonnes du magazine Gala du jeudi 12 décembre 2023 à ce sujet.

"Voir Gaïa (sa petite fille, ndlr) toute petite, son émerveillement devant les cadeaux à Noël, ça me replonge trente-cinq ans en arrière. J'ai une nostalgie incroyable de l'enfance. Pas la mienne, mais celle de mes enfants, et j'apprécie de revivre ces moments-là à travers ma petite-fille", déclare-t-il à nos confrères. "Je suis en admiration devant elle. Je suis bluffé par son regard : quand elle vous regarde, elle vous transperce ! Et par sa vivacité : je pense qu'elle pourra un jour chanter, faire des maths, écrire...", poursuit-il.

Un nouveau statut familial que Michel Leeb semble embrasser à merveille donc. D'autant plus que ses enfants, Fanny, née en 1986, Elsa, née en 1988 et Tom, né en 1980, qui sont tous issus de son union avec la journaliste Béatrice Malicet, sa femme, ont bien grandi et ont tous quitté le cocon familial depuis bien longtemps maintenant.

Sa famille, "une forteresse inattaquable"

"Ce n'est pas pénible de se retrouver à deux avec la femme qu'on aime, au contraire. Fanny et Elsa vivent en Suisse, Tom à Paris, mais on se téléphone tous très souvent, on a besoin d'entendre nos voix. Ça fait du bien", a-t-il également confié à ce sujet. Le fruit d'un travail de l'ombre initié depuis de nombreuses années. Michel Leeb déclare avoir toujours voulu une famille "forte, unie, une forteresse inattaquable et quand ça na va pas bien, un refuge". Il faut dire que, enfant, il a connu le divorce de ses parents. Un traumatisme qui lui a permis d'avoir et d'atteindre ce but aujourd'hui.

Côté professionnel, Michel Leeb s'apparente là-aussi à un roc. Loin de vouloir prendre sa retraite, il est actuellement au théâtre des Nouveautés, à Paris, dans une pièce qu'il a lui-même écrite, intitulée Les Pigeons, et dans laquelle il partage l'affiche avec Francis Huster.