Michel Leeb bientôt grand-père pour la 2e fois : l'une de ses filles enceinte, il révèle le sexe du bébé !

L'année 2023 va être remplie de joie et de défis en tous genres, pour tous les membres de la famille. Michel Leeb s'apprête à remonter sur scène, puisqu'il sera à l'affiche de la pièce Les Pigeons, programmée au Théâtre des Nouveautés de Paris dès le 19 janvier prochain, avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux. Il va également devenir, ces prochains mois, grand-père pour la deuxième fois, comme il l'a annoncé avec beaucoup de bonheur au site Gala.fr. L'heureuse élue ? Le fruit de ses amours avec sa Béatrice, sa fille cadette Elsa !

Il est attendu pour le mois de mai

En couple avec le comédien Allan Asle, maman d'une petite Gaïa qui a un an à peine, Elsa Leeb est effectivement enceinte. Peu présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps, elle n'a pas évoqué la nouvelle en ligne, comme elle l'avait fait quand elle attendait sa petite fille... heureusement, papy est là pour en parler, et même révéler quelques informations croustillantes à propos de cette grossesse ! "Je vais être grand-père pour la deuxième fois, raconte-t-il. Après Gaïa, ma fille Elsa attend un second enfant ! C'est un petit garçon attendu pour le mois de mai." La famille a donc le temps de se préparer pour cette venue imminente, tout en profitant des fêtes de fin d'année... mais sans foie gras !

Mariés, deux enfants

Elsa Leeb et Allan Asle cochent décidément toutes les cases de la famille parfaite. Le 24 septembre dernier, ils sont parvenus à réunir tous leurs proches pour se dire "oui" devant le maire lors d'une cérémonie aussi belle qu'émouvante organisée à Oppède, dans le Lubéron. Cette fois-ci, la jeune femme avait accepté de livrer quelques images de cette journée pour remercier tous ceux qui l'avait rendue si spéciale. "Une date dont on se souviendra, écrivait-elle sur son compte Instagram. Merci du fond du coeur à notre famille si aimante, nos amis en or si précieux, nos témoins inégalables, nos frères et soeurs indispensables [dont Fanny et Tom Leeb, NDLR.] Merci pour tout votre amour ! Tout ceci c'est grâce à vous !"