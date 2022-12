Diaporama : Michel Leeb bientôt grand-père pour la 2e fois : l'une de ses filles enceinte, il révèle le sexe du bébé !

Michel Leeb - Cocktail de sortie du livre d'Étienne de Balasy "Le Guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et One Man Show" (Editeur Cherche Midi) au Buddah Bar à Paris. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

Elsa Leeb et son compagnon Allan Asle - Générale du spectacle de "Michel Leeb - 40 ans !" au Casino de Paris le 14 décembre 2017. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Michel Leeb avec sa femme Béatrice et sa fille Elsa - Avant-première du film "Un + Une" de Claude Lelouch à l'UGC Normandie à Paris le 23 novembre 2015. © BestImage

Michel Leeb et sa fille Elsa - Avant-première du film "Daddy Cool" au cinéma UGC Ciné Cité Bercy à Paris, le 27 octobre 2017. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

6 / 14