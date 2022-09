Michel Leeb : Tous ses enfants réunis au mariage de sa fille Elsa, qui s'est fait en 3 semaines !

Le week-end dernier, la Provence a été le théâtre de nombreux mariages, preuve que la saison n'est pas encore terminée ! Si Louis Sarkozy a réuni tout son célèbre clan Sarkozy-Attias dans le magnifique village de Gordes, dans le Vaucluse, pour épouser sa belle Natali, une autre célèbre famille était en fête en Provence. Il s'agit des Leeb.

Samedi 24 septembre, sa fille Elsa (34 ans) a dit oui à celle qu'elle aime depuis plusieurs années et qui lui a offert une magnifique petite fille prénommée Gaïa née en octobre 2021 : l'acteur et aventurier Allan Asle. Le jour de son mariage célébré à Oppède (Luberon), Elsa Leeb avait republié des images prises par une proche dans sa story Instagram. L'occasion de découvrir que la fille de Michel Leeb était tout simplement sublime dans une petite robe bustier blanche.

Lundi 26 septembre, l'heureuse mariée s'est à nouveau emparée de sa page Instagram pour publier de nouvelles photos du grand jour, entourée notamment de sa grande soeur Fanny (36 ans) et son petit frère Tom (32 ans). "Celebrating - a date to remember 24.09.22 - for you Gaïa. Happy us my love @allanasle, débute-t-elle son message avant de se lancer dans les remerciements. Merci du fond du coeur à notre famille si aimante, nos amis en or si précieux, nos témoins inégalables @kajalarsen88 @chrismarich @tomleeb @guillaume, nos frères et soeurs indispensables @fannyleeb @yanndsean , au talent esthétique du meilleur binome @thomaslecointe @leadominguez_photo, à celle qui m'a embellie ++ @constancelabbe, à cette délicieuse cheffe à domicile @florence_lointier, à ce groupe de musique de génies @beliveconcept, à ce barman de rêve @monsieur_cocktail, à ce passionné de viande patrick, à la meilleure créatrice de wedding dresses @rimearodaky, à la plus talentueuse et généreuse des costumières @mshangaimx , à ces artisans bijoutiers comme on en fait plus @viltier_paris et enfin à cette maison d'enfance qu'on aime tant... Merci pour tout votre amour ! Tout ceci c'est grâce à vous ! En 3 semaines ! Quelle chance."