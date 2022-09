Michel Leeb aux anges ! Sa fille Elsa s'est mariée, sublime dans une petite robe bustier

La saison des mariages est loin d'être terminée ! Samedi 24 septembre, plusieurs familles célèbres étaient en fête. Ce ne sont pas seulement les Sarkozy-Attias qui ont vécu une journée merveilleuse, avec le mariage de Louis Sarkozy à Gordes (Vaucluse), les Leeb aussi étaient ont eu leurs moments de bonheur. Elsa Leeb, la fille de 34 ans de Michel Leeb et de Béatrice Malicet, s'est mariée.

Hier, Elsa Leeb a relayé dans sa story Instagram plusieurs photos prises par l'une de ses proches. Si l'on ne sait pas où ce sont déroulées les noces, la fille de Michel Leeb était parée d'une petite robe blanche bustier pour le grand jour. Elle a épousé Allan Asle, un charmant acteur et aventurier avec qui elle est en couple depuis de nombreuses années et qui lui a offert le plus beau des cadeaux en octobre 2021, la naissance de leur premier enfant, une petite fille portant le doux nom de Gaia.

Toute la petite famille a posé à la sortie de la mairie, Gaia à croquer dans sa petite robe en tulle rappelant celle de sa maman et avec un bandeau sur la tête. La fillette apparaît dans les bras de son papa, très élégant dans son costume foncé et sa chemise blanche (voir le diaporama).

S'il ne fait aucun doute que Michel Leeb devait être présent au mariage, il avait partagé quelques jours auparavant une photo de famille pour exprimer son bonheur, le comédien et humoriste de 75 ans n'apparaît néanmoins sur aucune photo. Tom Leeb, le petit frère d'Elsa, est quant à lui photographié de dos, en train d'enlacer la mariée.

En mai dernier, Elsa Leeb avait publié une très jolie déclaration d'amour à l'attention de son homme sur Instagram. "You did it mon aventurier hors norme! Ton sourire radieux sur ces photos est à la hauteur de tes folles et si merveilleuses ambitions. Tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort, de te challenger chaque jour, alors s'il te plaît continue de rêver fort et tout le temps... Gaia et moi sommes si fières de toi! En revanche, reviens vite maintenant, ça commence à faire long quand même", avait-elle écrit, pour le féliciter de son bel exploit.