Elsa Lunghini : Son mari Aurélien aux petits soins pour elle, la star se confie

Elsa Lunghini est mariée depuis 2013 à Aurélien Cheval. Une belle histoire de coeur qu'elle protège volontiers des regards indiscrets, sans doute marquée par l'expérience vécue du temps de sa médiatique romance avec Bixente Lizarazu. Mais, interrogée par Moustique.be pour évoquer son rôle dans la série Ici tout commence, elle a lâché quelques rares confidences sur sa vie de couple.

Le spin off de Demain tout commence, sur TF1, se concentre sur l'univers de la cuisine et Elsa n'a pas échappé aux questions sur son rapport à la nourriture L'occasion de découvrir que, chez elle, elle est gâtée par son mari. Mais elle-même adore cuisiner et bien manger. "J'adore ça, je regardais ma mère cuisiner et je reproduis ses recettes. Mon mari est très doué et il fait tellement de bons petits plats que je cuisine moins qu'avant. Il a travaillé dans un restaurant quand il était jeune mais il est décorateur dans le cinéma", a-t-elle ainsi confié au site. Idéal de n'avoir que les pieds à mettre sous la table après une longue journée de tournage.

Mais Elsa Lunghini ne profite pas tous les soirs de bons diners préparés par son mari puisqu'entre eux il y a la distance... Elle est régulièrement en Camargue pour sa série et son époux travaille lui sur plusieurs projets qui le mènent sur les routes de France. "Pour le moment, nous essayons de nous retrouver à Paris. À l'avenir, si j'ai davantage de temps libre, on pourra peut-être se retrouver chez nous. C'est vrai, je l'avoue, on ne se voit pas beaucoup. Mais on le sait, cela fait partie de notre métier", avait-elle relaté à Télé 7 Jours en novembre 2020.

Elsa Lunghini ne devrait toutefois pas avoir forcément beaucoup plus de temps libre à l'avenir car elle a des projets sous le bras. "Je suis en contact avec mon agent et j'ai des projets en pourparlers. Il y a toujours moyen avec la production de se libérer ou d'être moins présente dans les intrigues. Il n'y a pas d'exclusivité avec ITC même si c'est assez chronophage. On va déjà repartir pour une saison 2, mais je ne suis pas au courant des futures intrigues qui sont réservées à mon personnage", a-t-elle ajouté auprès de Moustique.be.