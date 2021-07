Elsa Lunghini toujours proche de son ex Bixente Lizarazu : "C'est quelqu'un qui a compté..."

Elsa Lunghini est heureuse auprès de son mari, le décorateur de cinéma Aurélien Cheval. Elle n'a jamais vraiment tiré un trait, pourtant, sur la jolie histoire qu'elle a partagé avec Bixente Lizarazu. De 1999 à 2006, elle l'a aimé, elle l'a soutenu, elle était en tribunes de tous les stades du monde pour hurler des encouragements... et n'a jamais vraiment oublié cette ère. "Ça me semble loin, admet-elle dans les colonnes du magazine Gala. C'était une chance d'être en contact avec l'équipe de France de cette époque-là, d'être au coeur de toute cette aventure."

C'est quelqu'un qui a compté pour moi

Après la victoire des bleus à la coupe du monde 1998, Bixente Lizarazu a remporté une sacrée popularité... mais également le coeur d'Elsa Lunghini. Si chacun a refait sa vie depuis, les deux ex ont préféré conserver une relation saine et détendue et ont toujours une pensée tendre en évoquant le passé. "On est restés en contact, se réjouit l'héroïne de la série Ici tout commence. On a toujours envie de savoir comment on va l'un et l'autre, et ce sera comme ça tout le temps. C'est quelqu'un qui a compté pour moi, je pense que ç'a été réciproque, c'est un pan de ma vie extrêmement important, qui a duré sept ans, et j'aime les histoires quand elles se finissent bien comme ça. C'est important."

Bixente Lizarazu est en couple avec Claire Keim depuis juillet 2006. Les amoureux ont accueilli une petite fille prénommée Uhaina deux ans plus tard. Quant à Elsa Lunghini, elle vit une histoire paisible avec Aurélien Cheval, qu'elle a épousé en 2013 et avec qui elle vit loin de Paris. Elle est maman d'un grand garçon qui fêtera bientôt ses 27 ans, Luigi, issu de sa relation passée avec le musicien allemand Peter Kröner. Le jeune homme suit d'ailleurs, de près, les traces de sa mère. On ne l'a pas encore vu pousser la chansonnette mais il a tourné, récemment, dans des épisodes des séries Munch et Candice Renoir et sera à l'affiche du film Un homme heureux, de Tristan Séguéla, en décembre 2022. L'histoire se répète...

