Elsa Lunghini : Son mariage "symbolique" avec Aurélien

Ils forment, ensemble, une belle famille recomposée. Ex-champion de kick-bowing et coach, Luigi suit les traces de sa mère puisqu'il vient de tourner dans les séries Munch, Candice Renoir et dans la comédie Un homme heureux, avec Catherine Frot et Fabrice Luchini. Quant au nouvel homme de sa vie, il semble combler Elsa Lunghini, lui faisant oublier sa crainte du temps qui passe et l'éventualité de moins séduire. "Je suis bien avec la personne avec laquelle je suis, assure-t-elle. Il me donne beaucoup d'amour et a un regard sur moi qui est extrêmement joli, donc je n'ai pas cette peur-là." Ici tout commence, là tout continue...

