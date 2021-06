Elsa Lunghini fière de son fils, le séduisant Luigi Kröner

Même si elle mène sa carrière tambour battant en participant à la série à succès Ici tout commence, Elsa Lunghini n'en oublie pas pour autant d'être une mère attentionnée avec son fils, Luigi Kröner. Si tout va bien avec son mari Aurélien, comme elle l'a récemment confié, les choses semblent également se passer à merveille avec son garçon.

Celle qui n'hésite pas à afficher toute son admiration pour son unique fils vient une nouvelle fois de mettre en avant la carrière du jeune Luigi, qui semble suivre ses pas, sur son compte Instagram. Pour ses 51 600 abonnés, Elsa Lunghini a publié deux photos prises sur le tournage du prochain projet de son fils et il semblerait que ce soit pour la série à succès de TF1, Munch. Vêtu d'un uniforme de pompier, Luigi Kröner semble combattre le feu dans cet épisode en tournage de la série judiciaire menée par Isabelle Nanty et Lucien Jean-Baptiste.

Un acteur tout en décontraction

Visiblement toute heureuse pour son fils, Elsa a commenté sa photo en félicitant son fils qui se lance dans une fructueuse carrière d'acteur. "Après avoir interprété un bel infirmier, tu fais un beau pompier mon fils ! #tournage #munch #fiction #serie", a-t-elle écrit. Sur le premier cliché posté, on peut voir Luigi au côté d'un autre acteur, sourire en coin et tout heureux de son rôle de pompier. Sur la deuxième photo, c'est avec son casque et au milieu de l'action qu'il se trouve, en toute décontraction et les doigts en forme de V.

Une publication qui a fait mouche auprès des proches de l'interprète du tube T'en va pas puisque ses trois collègues d'Ici tout commence, Vanessa Demouy, Bruno Putzulu et Catherine Marchal y sont allés de leur emojis pour féliciter Luigi et sa fière maman. Une belle attention qui montre que le casting de la série a l'air de s'apprécier.