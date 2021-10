Emani : Mort de la chanteuse américaine à 22 ans dans un "accident tragique"

L'artiste américaine Emani s'est éteinte à seulement 22 ans. Connue pour ses titres Feelings et Close, la jeune chanteuse est décédée dans un "accident tragique", comme l'a tristement annoncé son manager à People, le jeudi 14 octobre 2021. "C'est avec le coeur lourd que la famille d'Emani a confirmé son décès. Ils voudraient dire qu'elle s'est battue avec courage et que l'équipe médicale ont fait plus que tout ce qui était en leur pouvoir pour l'aider à guérir", indique-t-il dans un communiqué.

Emani est décédée le lundi 11 octobre 2021, "des blessures survenues après un accident tragique". La famille de l'artiste demande à ce que sa vie privée soit respectée en cette période de deuil. Le producteur de la chanteuse, J Maine, a également confirmé le décès de son artiste dans un communiqué. Il évoque une femme "merveilleuse" qui "illuminait chaque pièce dans laquelle elle se trouvait". "J'ai travaillé sur des titres avec elle, je l'ai aidé à créer son dernier projet. Tout était naturel, sans effort : nous nous comprenions. C'est si triste de savoir que je ne la reverrai plus jamais", a-t-il écrit en hommage à celle qu'il considérait comme sa petite soeur.