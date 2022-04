Emeli Sandé a retrouvé l'amour auprès d'une femme : "Je me sens plus heureuse que jamais"

La chanteuse Emeli Sandé a annoncé qu'elle était de nouveau en couple... avec une femme. En effet, la Britannique a fait la rencontre d'une pianiste. Alors qu'elle avait divorcé en 2014 de son premier amour, la chanteuse voit en sa nouvelle partenaire "l'amour de sa vie."

L'Ecossaise que nous avions pu voir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, a rencontré sa nouvelle compagne, dont on ne connait pas le nom, pendant ses études de musique classique. Elle a déclaré à Metro : "Nous nous sommes rencontrées grâce à la musique. Et je me sens plus heureuse que jamais. C'est fantastique." Emeli Sandé avait connu un divorce par le passé avec le biologiste marin Adam Gouraguine. Avec ce dernier, elle a été en couple pendant près de 10 ans dont 2 comme mariés entre 2012 et 2014. Au sujet de sa nouvelle relation, la star a déclaré : "Pour moi, le véritable amour et avoir de l'amour dans la vie, cela remet tout dans l'ordre (...) Si tu n'as pas vraiment quelqu'un avec qui partager des choses ou quelqu'un qui te soutient dans ta vie privée, c'est très difficile. Donc maintenant, je me sens vraiment épanouie." Cette relation, la vedette en a fait sa priorité, comme elle l'expliquait : "J'ai toujours aimé la musique et j'aime ma carrière mais maintenant je me dit que malgré tout ce qui peut arriver, je veux juste profiter de la vie et être vraiment heureuse."

La chanteuse a fait son annonce après avoir publié la vidéo de son nouveau titre There isn't much sur Youtube. Metro a également questionné la chanteuse sur sa manière dont elle décrirait son orientation sexuelle. "Je ne suis pas vraiment sûre de ce à quoi je m'identifie mais je suppose que oui je le suis [bisexuelle], je me dis juste, je tombe amoureuse de qui je tombe amoureuse", a déclaré la chanteuse qui ne se préoccupe pas tant de ces considérations. Cette nouvelle relation marque une renaissance pour la star qui avait très mal vécu la séparation avec son amour de jeunesse, le monténégrin Adam Gouraguine, avec qui elle a été en couple pendant 10 ans.