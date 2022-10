Emeric (L'amour est dans le pré) et Anne-Lise : Gros cap franchi pour le couple avant un beau projet

L'amour est dans le pré a changé la vie de nombreux agriculteurs. Que ce soit lors du tournage ou par la suite, nombreux sont les candidats à avoir trouvé l'amour grâce au programme présenté par Karine Le Marchand. C'est le cas d'Emeric, révélé en 2018. Un bonheur qu'il a évoqué dans L'amour vu du pré du 10 octobre... au côté de sa belle Anne-Lise. Une première.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont déjà pu voir le doux visage de sa compagne qui partage sa vie depuis bientôt un an. Ils ont dévoilé des photos de leurs dernières vacances romantiques en Albanie notamment. Mais jamais ils n'étaient apparus ensemble devant les caméras de M6. C'est désormais chose faite ! C'est en effet tous les deux qu'ils ont participé au dernier épisode de L'amour vu du pré pour revenir sur leur rencontre. L'occasion d'apprendre qu'Anne-Lise l'avait déjà repéré lors de la diffusion de son portrait. "Mais moi, à ce moment-là, j'étais en couple, je vivais sur Lyon", a-t-elle précisé. Hors de question d'envisager quoi que ce soit donc.

Mais, un peu plus tard, Anne-Lise est retombée sur lui dans un épisode de L'amour vu du pré. "Là, je me suis dit : 'Hum, il y a un truc quand même !'", a-t-elle avoué. Elle s'est donc lancée et a commandé un sapin pour Noël. Une livraison assurée par le pépiniériste breton. Et là, "coup de foudre". Emeric a eu des papillons dans le ventre et des frissons. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés et ont un beau projet ensemble. "J'ai envie d'être encore papa et elle de devenir maman. On n'est pas pressés, mais ce sont des projets", a dévoilé Émeric.

Avant cela, c'est un autre beau projet qu'ils ont concrétisé. Celui de l'emménagement d'Emeric chez sa belle, à quelques kilomètres de son exploitation. Et depuis peu Marine (10 ans), la fille de l'agriculteur, a aussi posé ses valises chez la jeune femme. "Elle a sa chambre", a précisé Anne-Lise. Tout roule donc entre Emeric et sa douce.

Rappelons que lors de son aventure, Emeric avait convié Clémentine et Lucie chez lui. Il avait finir par se mettre en couple avec cette dernière, mais leur histoire n'a pas duré. Il avait ensuite vécu une histoire avec l'une de ses anciennes prétendantes prénommée Maëlle. Mais encore une fois, cela n'avait pas fonctionné.