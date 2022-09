Emeric (L'amour est dans le pré) en vacances avec Anne-Lise : photos surprenantes du couple en maillots de bain

Depuis le début de l'année 2022, Emeric est un homme amoureux. En la personne d'Anne-Lise, il a trouvé la partenaire idéale auprès de qui il peut réaliser tous ses rêves. Inséparables l'un de l'autre, ils s'affichent très souvent ensemble sur les réseaux sociaux et, lundi 26 septembre, le pépiniériste inoubliable de L'amour est dans le pré a indiqué se trouver au côté de sa très jolie brune en Albanie.

En effet, Emeric a quitté sa Bretagne adorée le temps d'un séjour du côté de la péninsule balkanique où il fait apparemment bon vivre. En story Instagram, il a partagé de superbes photos de lui et Anne-Lise en train de profiter d'un moment romantique sur l'une des plages du pays, avec en légende son drapeau en guise de précision. Main dans la main en train de marcher vers l'océan, le papa de Marine (10 ans) portant sa belle dans les bras, ou inversement... Car oui, c'est Anne-Lise qui a fini par porter Emeric également, avec humour. Le couple semble en tout cas plus heureux que jamais (voir notre diaporama) !

Emeric ne s'arrête décidément plus de partager son bonheur publiquement. Il faut dire qu'après plusieurs échecs sentimentaux, dont avec sa prétendante Lucie rencontrée dans L'amour est dans le pré en 2020, il a tout l'air d'avoir trouvé la perle rare, grâce à une rencontre aussi insolite que fortuite. "On s'est rencontrés alors que je lui livrais un sapin de Noël et quand elle est sortie de la voiture, mon coeur a fait boum boum. J'ai eu des papillons dans le ventre. On peut parler de coup de foudre, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas", avait-il déclaré dans L'amour vu du pré. Ainsi, impossible pour lui de descendre de son petit nuage. "Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est simple, douce, attentionnée et elle me fait beaucoup rire et moi aussi. C'est top, l'amour c'est beau", avait-il encore confié.

Emeric a d'ores et déjà présenté sa belle Anne-Lise à son entourage, notamment à ses amis de l'émission romantique de M6. Lors d'un week-end festif, la jeune femme avait d'ailleurs fait sensation en dévoilant l'étendue de ses talents de danseuse vêtue d'une jupe fendue qui la rendait irrésistible.