L'amour est dans le pré : 2e bébé pour une candidate et son beau footballeur, le sexe dévoilé

C'est en novembre 2018 que Lucie avait officialisé sa relation avec Jérôme Prior, quelques mois seulement après sa participation à L'amour est dans le pré. "Je vais bien, je suis très heureuse, mais je n'ai pas envie d'en dire plus. (...) Je suis avec quelqu'un. Un très beau garçon, brun, adorable, mais on n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps", confiait-elle à Télé Star. Finalement leur relation est allée plus vite qu'elle ne l'aurait pensé puisqu'en août 2019, elle annonçait fièrement être enceinte de son premier enfant, l'adorable Swann.

De son côté, l'agriculteur breton Emeric pour lequel elle avait craqué a également retrouvé l'amour. Le papa de Marine (10 ans) est actuellement en couple avec une certaine Anne-Lise, à qui il ne cesse de déclarer son amour sur les réseaux sociaux. "Depuis deux mois je suis tombé amoureux ! Elle me comble de bonheur chaque jour qui passe. Lorsqu'elle n'est pas là elle me manque il y a comme un vide mais on se retrouve très vite pour partager de beaux moments à deux et même à trois...", avait-il par exemple écrit sur Instagram le jour de la Saint-Valentin.