Lucie (L'amour est dans le pré) maman : tendres photos et prénom dévoilés

Lucie, l'ancienne prétendante d'Émeric dans L'amour est dans le pré 2018 (M6), est une femme heureuse. Après sa brève relation avec l'agriculteur, la belle brune s'est mise en couple avec le footballeur Jérôme Prior, gardien de but de l'équipe de Valenciennes. En août dernier, elle révélait être enceinte de leur premier enfant et lundi 20 janvier 2020, c'est la naissance de leur merveille qu'elle a annoncée sur Instagram.

Lucie a partagé une story de son compagnon sur laquelle on pouvait découvrir une photo de la main de la jeune maman, posée à côté de celle de son bébé. "I love you. Welcome Baby girl. Beaucoup trop d'amour", a-t-il écrit en légende de sa tendre publication.

Et mercredi 22 janvier, la jeune maman a dévoilé de nouvelles photos de sa petite fille avec son papa ou à ses côtés. Au passage, Lucie a enfin révélé le prénom de son bébé. "Swann et nous vous remercions du fond du coeur pour tous vos messages. Elle va très bien et nous estimons qu'il est important de vous préserver de tant de beauté et de délicatesse", pouvait-on lire. Le petit ange se prénomme donc Swann, un prénom très original qui devrait plaire à ses abonnés.