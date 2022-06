Emeric (L'amour est dans le pré) : sa compagne Anne-Lise, sublime en jupe fendue, fait le show !

Après plusieurs échecs sentimentaux, Emeric a retrouvé le bonheur. L'agriculteur révélé dans L'amour est dans le pré en 2018 a profité de la dernière Saint-Valentin pour présenter sa nouvelle chérie, Anne-Lise, pour qui il avait craqué deux mois plus tôt. Inséparable de la jeune femme, Emeric ne cesse de clamer haut et fort son amour pour elle sur les réseaux sociaux. Et les internautes ont pu voir que le couple s'était déjà habitué à passer de romantiques week-ends. Mais le 12 juin, Emeric et Anne-Lise ont cette fois-ci passé du bon temps en compagnie des amis du pépiniériste et apiculteur breton, à savoir Pierre et Fred, Claire et Sébastien, Maud ou encore Virginie et Thomas - tous révélés dans le programme de M6.

A travers les stories Instagram de chacun, on constate que la fête battait son plein lors de leurs retrouvailles très animées. Et c'est Anne-Lise qui a particulièrement fait le show. En effet, radieuse et la silhouette impeccable dans une tenue estivale composée d'une jupe longue fendue et d'un petit top noir, la chérie d'Emeric a démontré toute l'étendue de ses talents de danseuse. Sur la musique très célèbre de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras, elle a effectué à la perfection les pas du jive. En revanche, Emeric ne semble pas très à l'aise à ses côtés. Mais nul doute qu'il apprendra très vite avec sa professeure particulière (voir notre diaporama).

Il faut dire qu'Anne-Lise a tout d'une danseuse professionnelle. Son CV indique même qu'elle a fait de la danse sportive en compétition. Fan de cette discipline, la jeune femme semble par ailleurs suivre de près les tournées du casting de Danse avec les stars. Sur son compte Twitter, on remarque qu'elle a notamment eu la chance de rencontrer Christophe Licata, l'une des figures emblématiques du programme.