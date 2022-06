Emeric (L'amour est dans le pré) en couple avec Anne-Lise : photos de leur week-end romantique en amoureux

C'est à l'occasion de la dernière Saint-Valentin que le papa de Marine (10 ans) a officialisé son couple avec Anne-Lise, rencontrée deux mois plus tôt. "Depuis deux mois je suis tombé amoureux ! Elle me comble de bonheur chaque jour qui passe. Lorsqu'elle n'est pas là elle me manque il y a comme un vide mais on se retrouve très vite pour partager de beaux moments à deux et même à trois... Merci beaucoup pour tout ce que tu m'apportes chaque jour qui passe à tes côtés. Ma vie était déjà belle, elle est encore plus magnifique. Sincèrement je ne croyais plus trouver une personne comme toi qui me fasse croire que les coups de foudre étaient encore possibles, qu'aimer et donner de l'amour c'était vraiment beau. En recevoir encore plus magique, alors oui j'ai trouvé l'Amour. JE T'AIME Anne-Lise", avait-il écrit. Et en mars dernier, il avait fait une belle déclaration à la jeune femme à l'occasion de son anniversaire.

Il est donc bien loin le temps où Emeric cherchait la perle rare dans L'amour est dans le pré. A l'époque, il avait convié Clémentine et Lucie chez lui. C'est avec cette dernière qu'il avait finalement terminé l'aventure mais leur histoire n'a pas duré. Il s'était ensuite mis en couple avec Maëlle, une ancienne prétendante qu'il n'avait pas retenue. Mais encore une fois, cela n'avait pas fonctionné.