Emeric (L'amour est dans le pré) en couple avec Anne-Lise : coup de foudre immédiat après une rencontre insolite

L'année 2022 aura assurément apporté son lot de bonheur à Emeric. L'ancien candidat de L'amour est dans le pré (2018) a semble-t-il trouvé la perle rare en la personne d'Anne-Lise, une magnifique brune qui le comble de bonheur depuis de nombreux mois maintenant. Sur ses réseaux sociaux, le pépiniériste breton ne se prive alors pas de s'afficher complice auprès de sa belle, que ce soit lors de vacances romantiques ou encore pour se réunir avec d'anciens candidats de l'émission de M6 où Anne-Lise peut dévoiler ses talents de danseuse.

Emeric a cette fois-ci donné de ses nouvelles dans L'amour vu du pré, diffusé lundi 19 septembre 2022 juste après l'épisode inédit de L'amour est dans le pré. Ce fut alors l'occasion pour lui de se remémorer sa rencontre fortuite avec sa compagne. "Ça fait bientôt 8 mois que j'ai rencontré Anne-Lise. Du coup maintenant je partage ma vie avec cette formidable fille", s'est-il d'abord réjouit face caméra. Et pour lui de donner des détails touchants : "On s'est rencontrés alors que je lui livrais un sapin de Noël et quand elle est sortie de la voiture, mon coeur a fait boum boum. J'ai eu des papillons dans le ventre. On peut parler de coup de foudre, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas".

Le papa de Marine (10 ans) a véritablement trouvé en Anne-Lise celle qu'il recherchait depuis toujours. Ainsi, impossible pour lui de descendre de son petit nuage. "Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est simple, douce, attentionnée et elle me fait beaucoup rire et moi aussi. C'est top, l'amour c'est beau", a-t-il encore confié. D'après la voix-off de l'émission, Anne-Lise devrait être officiellement présentée dans L'amour vu du pré d'ici quelques semaines.