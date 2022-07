Emeric (L'amour est dans le pré) en vacances avec Anne-Lise : photos en maillot et petite arnaque !

C'est fin 2021 qu'Emeric a rencontré sa compagne. Mais il a préféré attendre la Saint-Valentin pour officialiser leur belle idylle. "Depuis deux mois je suis tombé amoureux ! Elle me comble de bonheur chaque jour qui passe. Lorsqu'elle n'est pas là elle me manque il y a comme un vide mais on se retrouve très vite pour partager de beaux moments à deux et même à trois... Merci beaucoup pour tout ce que tu m'apportes chaque jour qui passe à tes côtés. Ma vie était déjà belle, elle est encore plus magnifique. Sincèrement je ne croyais plus trouver une personne comme toi qui me fasse croire que les coups de foudre étaient encore possibles, qu'aimer et donner de l'amour c'était vraiment beau. En recevoir encore plus magique, alors oui j'ai trouvé l'Amour. JE T'AIME Anne-Lise", avait-il écrit.

Depuis, Emeric partage quelques tendres moments avec Anne-Lise. La solitude qui lui pesait lors de sa participation à L'amour est dans le pré n'est donc qu'un lointain souvenir. Rappelons que lors de son aventure, il avait convié Clémentine et Lucie chez lui. Il avait finir par se mettre en couple avec cette dernière, mais leur histoire n'a pas duré. Il avait ensuite vécu une histoire avec l'une de ses anciennes prétendantes prénommée Maëlle. Mais encore une fois, cela n'avait pas fonctionné.