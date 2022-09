L'amour est dans le pré : Une prétendante devenue femme de footballeur maman pour la 2e fois

Une ancienne prétendante de L'amour est dans le pré (M6) a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram, le 8 septembre 2022. Un événement rapidement partagé par son compagnon tant le couple est heureux.

Lucie, candidate de L'amour est dans le pré 2018, est la plus heureuse du monde. Le 6 septembre dernier, son bonheur a été multiplié avec la venue au monde de son deuxième enfant. Un petit garçon qu'elle n'a pas tardé à présenter sur Instagram. Son compte étant privé, les internautes qui ne la suivent pas n'ont pu découvrir la nouvelle immédiatement. Mais ils ont pu compter sur son compagnon Jérôme Prior pour partager sa publication. Ainsi, ils ont pu voir une photo sur laquelle la jeune maman pose avec un petit sourire. Son bébé est en train de dormir, contre son torse. "Mani, on t'aime déjà tellement. 6.09.2022", a écrit Lucie. Et le gardien de but au PAS Giannina (Grèce) a ajouté : "Bienvenue fils." Un accouchement qui s'est déroulé à l'étranger. Nul doute qu'ils ont ensuite reçu de nombreux messages de félicitations par la suite.

Lucie et Jérôme Prior sont déjà les heureux parents d'une petite fille prénommée Swann (née en janvier 2020). C'est en novembre 2018 que la belle brune avait officialisé sa relation avec le footballeur. "Je vais bien, je suis très heureuse, mais je n'ai pas envie d'en dire plus. (...) Je suis avec quelqu'un. Un très beau garçon, brun, adorable, mais on n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps", avait-elle confié à Télé Star. Un an plus tard, c'est sa première grossesse qu'elle annonçait. La page Emeric était donc bel et bien tournée. Rappelons que lors de sa participation à L'amour est dans le pré, elle avait séduit le pépiniériste et apiculteur qui vient de Bretagne. A la suite de leur rupture, ce dernier s'était mis en couple avec Maëlle, une autre de ses prétendantes. Mais aujourd'hui, c'est dans les bras d'Anne-Lise qu'il file le parfait amour. Régulièrement, il partage des photos de couple, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.