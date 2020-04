L'amour est dans le pré : Lucie s'amuse de sa coupe ratée faite par son chéri

Heureux parents d'une petite fille né le 20 janvier 2020 prénommée Swann, les amoureux sont en couple depuis un an. Installée à Bordeaux, Lucie partage régulièrement son quotidien à ses fans qui l'ont découverte dans la saison 13 de L'Amour est dans le pré sur M6. Quelques temps après avoir quitté le pépiniériste breton Emeric, la belle brune avait rencontré le gardien de but valenciennois pour lequel elle avait eu un véritable coup de foudre. Lucie avait rapidement officialisé sa relation avec le sportif : "Je vais bien, je suis très heureuse, mais je n'ai pas envie d'en dire plus. (...) Je suis avec quelqu'un. Un très beau garçon, brun, adorable, mais on n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps", confiait-elle à Télé Star en novembre 2018.