Lucie (L'amour est dans le pré) maman : photo pour afficher sa ligne retrouvée

C'est en novembre 2018 que Lucie avait officialisé sa relation avec le sportif quelques mois après sa participation au programme romantique de M6. "Je vais bien, je suis très heureuse, mais je n'ai pas envie d'en dire plus. (...) Je suis avec quelqu'un. Un très beau garçon, brun, adorable, mais on n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps", confiait-elle à Télé Star. Finalement leur relation sera allée très vite puisqu'en août 2019, elle annonçait fièrement attendre un heureux événement. Sa fille Swann, Lucie compte bien la préserver autant qu'elle le peut. Ainsi, pas question pour elle de dévoiler son visage de sitôt. "Swann et nous vous remercions du fond du coeur pour tous vos messages. Elle va très bien et nous estimons qu'il est important de vous préserver de tant de beauté et de délicatesse", ironisait-elle sur ses réseaux peu après la naissance de bébé.