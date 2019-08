Émile : L'ex-chanteur de Gold vivement critiqué par deux membres du groupe

Au début du mois d'août, Var matin a recueilli les confidences de Lucien Crémadès et Bernard Mazauric, deux membres du groupe Gold. Quelques jours plus tard, le 11 août, ils se sont produits au Festival de la guitare de Montauroux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux artistes n'ont toujours pas digéré qu'Émile quitte le collectif en 1990 afin d'enregistrer un album solo aux États-Unis.

À la question de savoir s'ils souhaiteraient travailler à nouveau avec Émile, la réponse a été sans appel pour Bernard : "Je dis non. Il gagne trop facilement sa vie comme ça pour s'arracher de nouveau sur un autre projet, et ce n'est pas le genre à se remettre en question ni à accepter la contradiction." Lucien s'est quant à lui montré plus modéré, dans un premier temps. "Rien n'est impossible dans la vie, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis son départ, a-t-il d'abord confié avant de faire lui aussi des reproches à Émile. Il ne travaille plus assez. Il n'a plus envie... Il vit sur ses acquis alors qu'il était un chanteur très technique, dans la performance, avec un timbre assez magnifique. Avec l'âge, il faut bosser deux fois plus."

Bernard n'a pas hésité à en rajouter une couche, reprochant au chanteur son égoïsme. "J'ai toujours su qu'il partirait. Il n'était pas là pour le groupe, il était là pour lui. Moi j'ai toujours refusé les offres solo, j'ai besoin de cet esprit de groupe, a-t-il déclaré, ne manquant pas de rappeler l'échec d'Émile. Ses ambitions ont été déçues puisque son album solo n'a pas marché et qu'il a fini par répondre aux avances d'Images." Émile Wandelmer a rejoint Images à la fin des années 90, en 1999. Ils font depuis partie de la troupe Stars 80. Une collaboration notamment marquée par l'appropriation du célèbre titre Ville de lumière qui avait été écrite par Bernard, en hommage à la ville de Beyrouth. "Ça me fait mal au coeur de voir ce qu'ils ont fait de mon titre (...). J'y étais opposé, mais que pouvons-nous faire ?", a-t-il déploré.

Pour l'heure, Émile n'a toujours pas répondu à ces multiples attaques...