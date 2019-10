Emilia Clarke (Game of Thrones) : Sublime à l'avant-première de son nouveau film

Pendant huit ans et huit saisons, Emilia Clarke a incarné Daenerys Targaryen, Mère des Dragons, dans Game of Thrones. La série lauréate d'un nouvel Emmy Award terminée, elle se glisse dans la peau d'un autre personnage au cinéma. L'actrice a fait sensation à l'avant-première de son nouveau film, Last Christmas.

C'est au cinéma AMC Lincoln Square, à New York, qu'a eu lieu l'événement. Mardi 29 octobre 2019, Emilia Clarke et ses partenaires s'y sont rendus pour une nouvelle avant-première du film Last Christmas, réalisé par Paul Feig.

Pour l'occasion, Emilia Clarke portait une robe scintillante Valentino, issue de la collection prêt-à-porter printemps-été 2020, récemment présentée à la Fashion Week de Paris. La jolie brune est déjà prête pour les fêtes de fin d'année comme en témoigne cette vidéo partagée sur Instagram.