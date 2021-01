Émilie Broussouloux enceinte de 9 mois : le sexe du bébé dévoilé

En couple avec le fils de l'ex-chef de l'Etat, l'avocat en droit social Thomas Hollande, Émilie Broussouloux a donné naissance à une petite fille, Jeanne, le 29 juin 2019. Désormais enceinte de neuf mois, la journaliste devrait accoucher de manière imminente. Il y a quelques jours, elle posait dans la chambre de bébé où tout était déjà prêt. Jolis cadres fleuris, papier peint et table à langer : le bébé n'a plus qu'à s'installer.

Bientôt, la naissance de son fils mettra un point final à une grossesse parfois compliquée. "Au début, ça a été compliqué car j'étais alitée et je ne l'ai pas très bien vécu. C'est un peu fatiguant et frustrant car je ne peux plus la [Jeanne, NDLR] porter. Heureusement que le papa est là, il est très proche d'elle !", avait confié Émilie Broussouloux à Télé-Loisirs.