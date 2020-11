Emilie Broussouloux enceinte : la réaction improbable de Thomas Hollande à sa grossesse

Le 4 novembre, Emilie Broussouloux annonçait sa seconde grossesse sur Instagram en dévoilant à ses abonnés qu'elle lançait une web-série intitulée 9 mois ensemble ; ce n'est pas la première à choisir de documenter cette étape de la vie d'une femme, Ariane Brodier avait ainsi fait de même en ligne. La compagne de Thomas Hollande a également sauté sur l'occasion pour raconter comment elle lui a annoncé la bonne nouvelle, lors de sa première grossesse.

La journaliste et animatrice de France 3, qui fréquente Thomas Hollande depuis 2016 et l'a épousé deux ans plus tard, a donné naissance à leur premier enfant en juin 2019. Une petite fille prénommée Jeanne, dont ils viennent seulement de dévoiler le visage. Lors de sa première grossesse, Emilie Broussouloux avait "pleuré sur la lunette des toilettes" en découvrant les deux barres de son test de grossesse positif. "La peur de mal faire, de se sentir un peu seule", dit-elle notamment dans la première vidéo de sa web-série.

Une fois le choc passé, Emilie Broussouloux a alors annoncé la nouvelle sans tarder à son compagnon, fils de l'ancien président de la République François Hollande et de l'ancienne ministre Ségolène Royal. "C'est vrai que j'étais pas du tout prête à l'idée de tomber enceinte et Thomas, mon mari, encore moins ! Le jour où je me suis rendue compte que j'étais enceinte, je suis partie acheter des petits chaussons dans une boutique bébé, et quand il est rentré du travail [il est avocat, NDLR], je lui ai offert le petit cadeau avec les chaussons. Il l'ouvre, il découvre les deux chaussons, et il ne s'attendait tellement pas à ce que je tombe enceinte maintenant qu'il a cru que c'était pour le chien. Moi j'ai pas du tout rigolé !", a-t-elle raconté.

Et la jeune femme d'ajouter : "Je pense qu'il a senti dans mon regard qu'il y avait quelque chose qui clochait (...) Et là il baisse son regard vers mon ventre et il comprend. Donc là explosion de joie." Une joie également partagée par le célèbre beau-père de la journaliste, heureux d'être devenu grand-père. Une fonction moins clivante que celle de président...