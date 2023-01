Emilie (Mariés au premier regard) en couple : 1re photo avec son chéri avec qui elle parle déjà mariage et bébé

Il y a quelques semaines, Emilie a annoncé avoir retrouvé l'amour. Mais, pour se préserver elle et son histoire naissante, elle expliquait ne pas avoir l'intention de révéler l'identité de son compagnon de sitôt. "Un jour j'espère vous le présenter mais pour le moment, on se construit loin des réseaux", précisait-elle avec précaution. Mais voilà que ce jeudi 5 janvier, la jolie brune a décidé de lever le voile sur le mystère.

Si elle n'a toujours pas révélé son prénom, la maman de Lina (2 ans) a partagé une toute première photo à ses côtés en story Instagram. Malgré le fait que son visage soit légèrement camouflé par un émoji, il est possible de constater que l'homme, sans doute d'une quarantaine d'années, a la barbe et les cheveux grisonnants. Auprès d'Emilie, il apparaît par ailleurs complice.

Pour commenter son post éphémère, celle qui a épousé Frédérick dans Mariés au premier regard (2022), avant d'entamer des procédures de divorce, a livré des détails sur leur relation qui dure. "Vous m'avez posé la question concernant mon chéri : oui nous sommes toujours ensemble. En revanche, il n'habite pas à côté et c'est de ma faute car je n'ose pas lui dire quand ça ne va pas. Quand vous avez eu une mauvaise expérience précédemment, vous développez des peurs. Mais les hommes sont tous différents et lui, il est bienveillant, il me valorise constamment en qualité de femme et de mère", a-t-elle expliqué.

Des projets très sérieux à venir

En couple depuis une poignée de mois seulement, Emilie et son compagnon envisagent en tout cas sérieusement de passer des étapes importantes dans le futur. "Nous parlons projet déménagement, enfant, mariage, nous voulons juste être heureux, voilà", a-t-elle conclu. Et c'est bien tout ce qu'on lui souhaite.

Rappelons que leur rencontre s'est faite virtuellement, juste après la diffusion de Mariés au premier regard. "Il m'a contacté après l'émission via Instagram, a-t-elle révélé lors d'un question/réponse sur Instagram. Et puis, nous avons échangé très simplement pendant 8 mois sans imaginer qu'un jour je puisse le rencontrer ou même être avec lui et réciproquement. C'est vraiment une jolie histoire."