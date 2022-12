Émilie (Mariés au premier regard) en couple : une relation née il y a 8 mois "après l'émission", révélations

La roue a tourné pour Émilie. Depuis sa participation à Mariés au premier regard, dans la dernière saison diffusée en début d'année 2022, qui s'est soldée par un divorce avec Frédérick, la jolie brune a retrouvé le sourire. En effet, il y a quelques semaines, elle a annoncé avoir retrouvé l'amour. "Il me rend heureuse", avait-elle même partagé à sa communauté Instagram. Mais, pour se préserver elle et son histoire naissante, Émilie expliquait ne pas avoir l'intention de révéler l'identité de son compagnon. "Un jour j'espère vous le présenter mais pour le moment, on se construit loin des réseaux", précisait-elle avec précaution.

Mardi 20 décembre, l'ex-candidate de M6 a néanmoins accepté d'en dire plus sur les circonstances de leur rencontre, laquelle s'est faite virtuellement. "Il m'a contacté après l'émission via Instagram, a-t-elle révélé lors d'un question/réponse sur Instagram. Et puis, nous avons échangé très simplement pendant 8 mois sans imaginer qu'un jour je puisse le rencontrer ou même être avec lui et réciproquement. C'est vraiment une jolie histoire." Si au départ, une simple amitié est née entre eux, Émilie ne cache pas avoir toujours espéré davantage. "Il ne le sait pas mais il était un coup de coeur pour moi. Mais je pensais cette histoire impossible", a-t-elle encore confié. Impossible à tel point que la jeune femme avait même fini par entamer une relation avec un autre pendant un petit moment.

Le moment voulu, nous franchirons cette étape

Mais aujourd'hui, c'est bien avec ce mystérieux homme qu'elle s'épanouit tranquillement, sans précipitation aucune. Et justement, c'est dans l'idée de ne brûler aucune étape qu'elle a décidé de ne pas encore lui présenter sa fille Lina (bientôt 2 ans et née de ses amours passées avec le père qui l'a quittée lorsqu'elle était encore enceinte). "C'est encore trop tôt. Je souhaite prendre le temps et protéger ma fille. On va attendre pour le moment. Je me débrouille pour passer du temps avec lui, même s'il est rare, pour nous construire. Puis, le moment voulu, nous franchirons cette étape, mais doucement", a-t-elle déclaré.