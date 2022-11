Emilie (Mariés au premier regard) : Fraîchement séparée, elle annonce avoir retrouvé l'amour !

En participant à Mariés au premier regard cette année, Emilie pensait bien trouver l'homme de sa vie. Et tout était bien parti lorsqu'elle tombait sur Frédérick, avec qui elle était compatible à 80%. Malheureusement, après s'être dit "oui", le conte de fées a rapidement viré au cauchemar et une véritable guerre s'est déclarée entre les deux candidats. Un coup dur pour Emilie, déjà fortement marquée par le départ brutal du père de sa fille Lina lorsqu'elle était encore enceinte.

Mais au mois de septembre, la jolie brune créait la surprise en révélant être en couple et projetant déjà d'agrandir la famille avec lui. C'était néanmoins sans compter le rythme de vie de son compagnon, qui voyage très régulièrement aux quatre coins du monde pour des raisons professionnelles. Et pour que leur relation se poursuive, une seule solution s'imposait à ses yeux : qu'elle le suive à chaque fois. "Il m'annonce comme ça, alors qu'il est à l'autre bout de la terre, qu'il va falloir que je le suive à raison de deux semaines dans le mois. (...) En tout cas il ne va pas rester stable en France, il va vivre un peu partout donc il faudrait que moi fatalement je puisse le suivre. (...) C'est pas possible, j'ai ma fille avec moi. (...) Je me suis sentie mise au pied du mur parce qu'on s'était mis d'accord, on s'en était parlé et du jour au lendemain, on me dit que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement parce que c'est son business donc c'est à moi de tout quitter, de tout laisser. Désolé mais non je ne vois pas la vie comme ça", regrettait-elle. Ainsi, leur histoire se terminait aussi vite qu'elle n'avait commencé.

Emilie toujours en contact avec son ex... mais en couple avec un autre !

À l'occasion d'un question/réponse sur Instagram mardi soir, Emilie a toutefois confié avoir gardé contact avec lui. "Nous sommes de grands amis et il adore Lina. Je sais que cet homme m'aime à sa façon, simplement, nous ne sommes pas fait pour être ensemble et moi je voulais de la stabilité", a-t-elle expliqué.

Qui plus est, elle n'est plus un coeur à prendre ! En effet, à la question de savoir si elle était en couple, l'ex-candidate de M6 a répondu à l'affirmatif. "Il me rend heureuse", a-t-elle même ajouté. Pour l'heure cependant, pas question pour elle de s'afficher à ses côtés. "Un jour j'espère vous le présenter mais pour le moment, on se construit loin des réseaux", a-t-elle précisé.