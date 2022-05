Emilie (Mariés au premier regard) abandonnée par le père de sa fille : "un gros lâche" qu'elle tacle en vidéo

Emilie fait assurément partie des candidates fortes de cette nouvelle saison de Mariés au premier regard. La jolie brune de 36 ans a dès le début de la diffusion beaucoup touché les téléspectateurs par son histoire personnelle difficile. En effet, elle a rapidement confié avoir été quittée par le père de sa fille Lina (1 an) pendant sa grossesse.

"Je suis tombée enceinte d'un enfant qui était désiré. Et au bout de quatre mois de grossesse, les médecins m'ont annoncé que ma fille pouvait être porteuse d'une maladie. Laquelle ? On ne savait pas. Quand j'ai vu ses petites jambes à l'échographie, je ne pouvais pas la laisser tomber. En revanche, le père biologique de Lina a décidé de nous laisser, de nous abandonner", révélait-elle dans son portrait pour l'émission romantique de M6. Finalement, la fille d'Emilie a grandi sans aucun problème de santé. Mais le papa n'a jamais redonné de ses nouvelles.

Souvenir amer du "géniteur"

Alors forcément, encore aujourd'hui, la candidate garde un souvenir amer de cette personne qui a pourtant longtemps compté dans sa vie. Toujours transparente et cash sur le sujet, Emilie n'a ainsi pas hésité à le tacler en story Instagram dans la journée de vendredi 6 mai 2022. "Pour moi, ce n'est pas le père de Lina, mais seulement un géniteur. C'est un gros lâche qui se cache parce qu'il aurait bien trop peur de payer une pension alimentaire", a-t-elle déclaré. Le fait qu'il ne l'a pas recontactée n'est pas vraiment une surprise pour Emilie, elle qui a vu son vrai visage lorsqu'il a été "capable d'abandonner un enfant qui en plus est malade...". "Je vous l'ai dit, il ne se manifestera jamais", a-t-elle prévenu.

J'aurais pu aller en justice

Emilie avoue tout de même que l'absence d'un partenaire dans sa vie est compliqué à vivre. Elle ne souhaite néanmoins ne plus rien avoir affaire avec son ex. "C'est difficile financièrement et physiquement mais je ne veux rien de lui. J'aurais pu aller en justice, mais je suis une femme très croyante et sachez que la roue va tourner", a-t-elle conclu sur le sujet.

Dans Mariés au premier regard, Emilie s'est unie à Frédérick, avec qui une complicité s'est vite installée. Reste désormais à savoir si leur relation va durer dans le temps !