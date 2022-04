Emilie (Mariés au premier regard) mariée à Frédérick : refus de l'embrasser et première appréhension

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) étaient de retour ce lundi 18 avril, dans Mariés au premier regard 2022. Il était enfin temps de savoir si les candidats compatibles à 84% se sont dit "oui" devant leurs proches.

Emilie et Frédérick ont été séduits au premier regard. Mais avant que le charmant métisse ne donne sa réponse, la maman célibataire a souhaité lui expliquer sa situation personnelle. A savoir qu'elle avait une petite fille âgée de 8 mois qu'elle élevait seule. Touché par cette confidence, le père de famille a quant à lui expliqué qu'il avait une petite fille de 14 ans qui est atteinte du syndrome de West depuis sa naissance. Un handicap qui fait qu'elle ne parle pas, ne marche pas et qu'elle doit vivre dans un institut spécialisé. Cet aveu a provoqué les larmes des proches des deux familles et a donné les larmes aux yeux à Emilie. Elle l'a vite félicité d'avoir toujours été là pour son enfant malgré cette épreuve. Le candidat lui a alors déposé un baiser sur la joue pour la remercier.

Sans surprise, ils se sont mariés ensuite. Pudique, la belle brune a demandé à Frédérick qu'il l'embrasse sur le front par respect pour son papa. "Je pense que si je dois tomber amoureuse de quelqu'un, pour moi ça ne peut être que de lui", a-t-elle confié. Une fois seuls, ils ont fait connaissance très naturellement. Emilie a notamment expliqué qu'elle avait prévu avant l'aventure de déménager dans le Sud, un soulagement pour son mari qui habite à Toulon.

Après leur shooting durant lequel ils étaient complices, malgré la petite gêne de Frédérick qui avait peur de mal faire, Lina les a rejoint. Cela a fait ressortir certaines craintes du côté d'Emilie qui avait peur de se séparer de sa fille quand elle devra partir en lune de miel. "Je ne sais pas si je vais être assez forte pour laisser ma fille. C'est ma plus grande peur", a-t-elle avoué.

Reste à savoir si Emilie réussira à passer ce gros cap afin de vivre pleinement le début de cette idylle.