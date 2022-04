Frédérick (Mariés au premier regard) séparé de sa fille handicapée : "Je donnerais ma vie pour entendre sa voix"

Les téléspectateurs ont découvert Frédérick le 28 mars dernier dans Mariés au premier regard 2022 (M6). Et ce qui a immédiatement plu au public, c'est son sourire et sa joie de vivre. Le mandataire immobilier de 40 ans n'a pourtant pas toujours une vie facile. Un sujet sur lequel il s'est confié en interview.

Frédérick a une fille qui est atteinte depuis sa naissance du syndrome de West. Elle fait donc des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas, ce qui a nécessité qu'elle vive dans un institut spécialisé loin de lui. Interrogé par Télé Loisirs sur sa fille Ambre (14 ans), le père de famille a fait de touchantes confidences.

Frédérick a tout d'abord expliqué que sa maladie était "due à un manque d'oxygène au moment de l'accouchement" Si au départ, sa fille était près de lui, elle a fini par partir en Suisse, car sa maman y a déménagé. Le charmant métisse habite quant à lui à Hyères (en Provence-Alpes-Côte d'Azur) et la distance lui pèse beaucoup. "Pour le bien d'Ambre, on fait en sorte que les choses se passent bien. Même si c'est compliqué avec la distance. (...) Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de ne plus la voir autant qu'avant. Avant, je la voyais trois fois par semaine. Je passais l'après-midi avec elle, je la bordais, la couchais, lui donnais à manger, la douchais... Du jour au lendemain, il n'y a plus de papa", a-t-il déclaré.

Le père de famille ne se laisse pas abattre pour autant. Régulièrement, il organise des visios pour lui parler. Et il va voir Ambre tous les mois. C'est d'ailleurs lors de l'un de ses séjours en Suisse qu'il lui a appris qu'il allait se marier. Et la réaction de sa fille l'a comblé de joie : "D'après ses expressions du visage, elle était contente. Elle m'a tenu la main, m'a lâché des petits cris. J'ai senti qu'elle était contente pour moi. Je lui ai expliqué dans les grandes lignes ce que papa allait faire, que j'allais me marier avec une femme que je lui présenterai un jour mais qu'elle resterait mon premier amour et que je serai toujours à ses côtés. J'étais content de sa réaction."

Frédérick rêve d'être de nouveau papa

Grâce à l'émission de M6, Frédérick espère rencontrer la femme de sa vie. Et comme il l'a expliqué dans l'émission, il souhaiterait avoir un autre enfant. Mais le cheminement pour être prêt a été long : "Après avoir eu ma fille, j'ai eu peur d'avoir un autre enfant et de retomber dans le même schéma. Cela aurait été insurmontable d'avoir un deuxième enfant malade. Et même avec un enfant 'normal', j'avais peur de délaisser Ambre et en même temps de m'en vouloir de ne pas donner autant à ce bébé. J'ai mis du temps à me débloquer sur le fait d'avoir un deuxième enfant." C'est il y a trois ans qu'il a eu le déclic. Il rêve d'entendre "papa" dans la bouche de son enfant, courir avec lui ou le voir faire des bêtises. "Ne serait-ce que d'entendre 'papa' dans la bouche de son enfant, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Ambre me le dit par ses gestes et ses yeux, mais je donnerais ma vie pour entendre sa voix", a-t-il conclu. Peut-être réalisera-t-il ce rêve avec Emilie, qui est compatible avec lui à 84%. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore si les deux candidats se sont mariés.