"Je subis..." : Frédérick (Mariés au premier regard) en froid avec la mère de sa fille

Lundi 28 mars, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Frédérick dans Mariés au premier regard 2022. Un homme à l'histoire personnelle très touchante. A l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, le mandataire immobilier de 40 ans s'est confié sur sa relation avec la maman de sa fille Ambre (14 ans).

Il a marqué les esprits dès sa première apparition et pas simplement parce qu'il a avoué qu'il aimait les fortes poitrines. Frédérick a une fille qui est atteinte depuis sa naissance du syndrome de West. Elle fait des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas. Elle vit donc dans un institut spécialisé loin de lui. "Ma fille, malgré sa pathologie et son handicap, c'est tout pour moi", avait-il confié dans l'épisode.

C'est la maladie d'Ambre qui a fait exploser son couple. S'il n'est pas rentré dans les détails lors du tournage de l'émission de M6, Frédérick n'a pas caché à sa communauté qu'il entretenait une relation conflictuelle avec la maman de sa fille quand on lui a demandé s'ils s'entendaient bien. "La relation est compliquée. Mais pour le bien d'Ambrita et moi-même, je mets de l'eau dans mon vin. Et je subis depuis que sa mère l'a emmenée pour aller vivre en Suisse", a-t-il expliqué. Le candidat lui, vit en France et ne peut donc pas la voir à sa guise. Il réalise souvent des appels en visio quand il ne peut pas se déplacer, afin de communiquer avec elle.

Sa potentielle future femme Emilie aussi a une histoire personnelle très émouvante. Alors qu'elle était enceinte de quatre mois, son compagnon de l'époque l'a quittée à la suite d'une échographie. On leur avait expliqué que leur enfant pouvait être porteur d'une maladie, une situation qu'il n'a pas supportée. C'est donc seule que la belle brune de 34 ans a vécu la fin de sa grossesse et son accouchement qui a bien failli virer au drame. Fort heureusement, la petite Lina est née en bonne santé et se porte très bien aujourd'hui. La candidate espère trouver, grâce à Mariés au premier regard, un homme qui lui convienne et qui soit un bon père pour sa fille. Il faudra patienter pour savoir si Frédérick sera à la hauteur de ses espérances.