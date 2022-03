Emilie (Mariés au premier regard) sans futur mari ? Situation inédite et coup de théâtre

Lundi 28 mars, les téléspectateurs ont fait la connaissance de nouveaux participants dans Mariés au premier regard 2022, à savoir Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier 40 ans). Deux candidats à l'histoire personnelle très émouvante.

La belle brune, qui était célibataire depuis un an, est maman d'une petite fille en bas âge prénommée Lina (6 mois). Après l'échec de son premier mariage il y a une dizaine d'années, elle a dû faire face à une épreuve. Son ex-compagnon l'a quittée alors qu'elle était enceinte de 4 mois, car leur enfant pouvait être porteur d'une maladie. C'est donc seule qu'elle a affronté cette grossesse qui était pourtant désirée. Fort heureusement, sa fille est née en bonne santé. Et c'est seule qu'elle l'élève, n'ayant plus de nouvelles du papa de sa princesse. Elle espère donc rencontrer un homme bien et fiable.

Estelle Dossin est venue lui rendre visite pour lui expliquer qu'elle ne savait pas si elle était prête pour une expérience telle que Mariés au premier regard. Elle craignait qu'elle cherche davantage un père pour sa fille plutôt qu'un mari. Si la brunette a finalement su la convaincre, l'experte a expliqué qu'elle n'avait trouvé personne pour Emilie. Elle a donc demandé à Pascal de Sutter si exceptionnellement, ils pouvaient élargir les recherches à d'autres régions car, d'ordinaire, ils se concentrent sur des personnes habitant la même région pour ne pas bouleverser le quotidien des candidats. Bingo, cela lui a permis de trouver un homme compatible avec elle à 84%, le plus fort taux de la saison.

Il s'agit de Frédérick et comme Emilie, la vie n'a pas été tendre avec lui. Sa fille, malade depuis sa naissance (le syndrome de West), est dans un institut spécialisé à l'étranger. Elle fait des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas. "Ma fille, malgré sa pathologie et son handicap, c'est tout pour moi", a-t-il confié. C'est la maladie qui a fait exploser son couple. Depuis, il n'a jamais réussi à se reconstruire. Mais désormais, il est prêt à rencontrer l'amour et se voit déjà avec d'autres enfants. Il était donc heureux d'apprendre qu'il allait se marier.

Il était l'heure pour Frédérick d'annoncer la nouvelle à ses parents Nadia et Roger, mariés depuis quarante-deux ans. Sans leur bénédiction, il ne se voyait pas se marier. La suite, au prochain épisode.