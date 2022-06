Emilie (Mariés au premier regard) prête à attaquer Frédérick en justice, elle s'explique !

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas qu'Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) ont rapidement franchi. Ils ont eu le plus fort taux de Mariés au premier regard 2022, à savoir 84%, mais cela n'a pas fonctionné entre les deux candidats. Et depuis l'annonce de leur divorce, la guerre est ouverte. Une bataille dans laquelle la justice va être impliquée.

Las d'entendre ou de lire les confidences de Frédérick sur leur aventure, qui sont fausses selon elle, Emilie a pris la décision de contre-attaquer. "Ça m'a énormément contrariée, déstabilisée. Je ne m'attendais pas à ce que Frédérick soit cet odieux personnage, je ne vous le cache pas... Même si vous avez tous vu clair dans son jeu et que la seule chose qu'il est en train de faire c'est s'humilier finalement (...) Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Frédérick pour diffamation parce qu'il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas", a-t-elle confié à l'occasion d'un live Instagram, ce jeudi 2 juin 2022.

Rappelons que lors d'une interview pour TVMag, Frédérick a fait savoir qu'il avait douté de la sincérité d'Emilie lors du voyage de noces. Et il l'a accusée de lui avoir manqué de respect durant l'aventure. "Quelque chose s'était brisé en moi. Il y avait eu des mots en off. Avoir un fort caractère ne justifie pas les écarts de langage", avait-il notamment lancé. Sur les réseaux sociaux, il avait aussi assuré que son ex-épouse l'avait accusé d'utiliser sa fille handicapée (Ambre, 14 ans, est atteinte du Syndrome de West et fait donc des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas) pour passer à la télévision. Des propos réfutés par la brunette : "Je comprends mieux vos commentaires sur Fred, puisque monsieur s'amuse à me faire du tort (...). Je ne peux pas accepter que l'on dise des mensonges sur moi. Et si on continue à raconter des âneries je préviens mon avocat. Honte franchement de faire une émission pour en arriver là. Lamentable."

Depuis, elle a prévenu à plusieurs reprises que si Frédérick ne s'arrêtait pas, elle irait porter plainte. Une menace devenue réalité puisque le charmant métisse a de nouveau parlé à l'occasion d'un live, le 1er juin.