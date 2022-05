Emilie et Frédérick (Mariés au premier regard) divorcent après de multiples disputes et menaces

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans), sont compatibles à 84%. Seule ombre au tableau, leur fort caractère qui leur a valu une grosse dispute lors de leur lune de miel à Prague. Heureusement, ils ont réussi à avoir une discussion rapidement et sont passés outre mais tout s'est vite dégradé entre eux.

Les malentendus se multipliaient entre la maman de Lina (1 an) et Frédérick. Entre son travail prenant et sa vie de maman célibataire, Emilie ne pouvait accorder que peu de temps à son mari, qui vit dans le sud à plus de 800 kilomètres de chez elle. Et ce dernier a mal pris le fait de ne pas avoir de retour d'elle un soir. Il avait l'impression de l'avoir réveillée en l'appelant alors qu' Emilie lui a assuré que non. "Ca m'a un peu froissé. Si je n'avais pas appelé, je n'aurais pas eu de nouvelles jusqu'au lendemain. J'ai senti ça comme un manque de considération", s'est-il agacé. Blessée par ses remarques et son manque de compréhension, Emilie lui a raccroché au nez. Et un jour, elle ne s'est pas contenue et a été trop loin dans ses paroles avec son mari.

La situation continuant à s'envenimer, Emilie a pris la décision de ne pas se rendre chez lui comme prévu. "On a dépassé un seuil où pour moi, ce n'est pas tolérable. Je n'arrive pas à passer au-dessus. (...) C'est une grosse désillusion", a regretté Frédérick De son côté, la jeune femme a expliqué que c'était simplement parce qu'il n'aimait pas qu'on lui tienne tête.

Fin du mariage de Frédérick et Emilie

A bout de force, ils ont fait appel à l'experte Estelle Dossin pour tenter de sauver leur mariage. Emilie a reconnu qu'elle avait eu des paroles blessantes mais a vite expliqué qu'il y avait une raison. L'experte leur a fait savoir qu'ils devaient apprendre à dédramatiser, qu'il était important de savoir se pardonner. Si Emilie était prête à aller de l'avant, Frédérick était plus réticent car il avait peur que cela se reproduise à l'avenir. Il était tout de même conscient qu'il devait mettre de l'eau dans son vin.

Malgré leurs bonnes résolutions, la situation s'est une fois de plus envenimée les jours d'après. Ils se sont donc retrouvés chez Frédérick à Hyères pour avoir une autre discussion. Le papa d'Ambre regrettait que sa femme le menace à plusieurs reprises de tout stopper. Emilie a accusé Frédérick de trop se protéger et d'être dur par la même occasion. Ne se sentant pas serein dans cette relation ni respecté, Frédérick a pris la décision de divorcer. Une envie partagée par Emilie.