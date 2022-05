Emilie (Mariés au premier regard) perd ses moyens face à Frédérick et grande première

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) n'ont pas hésité une seconde à se dire "oui" lors du tournage de Mariés au premier regard 2022 (M6). Après avoir passé une belle soirée avec leurs proches, direction le voyage de noces à Prague. Et tout se passait tellement bien que la maman de Lina (1 an) a enfin échangé son premier baiser avec son mari. Mais lors de la dernière soirée, une dispute a éclaté en off à cause d'une folle danse de Fred. En le voyant faire le fou, elle lui a demandé s'il était toujours comme ça, une remarque qui a vexé le principal intéressé. "Je suis vraiment braquée. C'est un point de non-retour. J'ai envie d'arrêter", avait alors lancé Emilie.

Lors de l'épisode du 23 mai, on a pu découvrir que l'ambiance était toujours aussi glaciale le lendemain. Malgré tout, Frédérick a déposé quelques baisers sur la joue de sa belle pour apaiser la situation. "J'ai mal compris et j'ai réagi de manière un peu excessive. Forcément elle l'a mal pris", a reconnu le papa d'Ambre (14 ans). Et il a avoué à sa femme qu'il n'aurait pas dû réagir de cette manière et qu'il avait besoin qu'elle continue à être douce pour l'apaiser afin qu'il ne réagisse plus ainsi. Des réactions qu'il explique notamment à cause de relations passées. "Laisse-moi un peu plus de temps. Je te fais confiance et j'ai envie de te faire confiance", a-t-il conclu. Emilie a donc tout fait pour le rassurer et lui a demandé de baisser sa garde car elle n'était pas ses ex.

Une séparation difficile

C'est sereins et apaisés qu'ils ont quitté la République Tchèque. La séparation a tout de même été difficile. Emilie a dû retourner à Paris et Frédérick dans le sud de la France. En attendant de se retrouver quelques jours plus tard, chacun se manquait et avait hâte de retrouver l'autre. Ils se sont donc envoyés des messages tous les jours, jusqu'à ce que Fred ne se rende à la capitale. Il lui a fait une surprise en la rejoignant à la sortie d'une conférence à laquelle elle se trouvait. "Je suis trop contente. Je perds un peu mes moyens. Je suis un peu comme une ado", a-t-elle déclaré.

Main dans la main, ils sont partis chercher Lina à la crèche ensuite et Frédérick avait hâte de jouer le rôle de papa avec la petite fille. Il était ravi de voir que sa femme lui faisait confiance en ce qui concernait sa fille. "Dans les bras de Frédérick, elle me fait une première. Elle tient le biberon toute seule. C'est un signe, elle était à l'aise", s'est réjouie Emilie. Mais elle craignait tout de même que sa vie de mère ne gâche leur histoire et que son époux prenne la décision de partir. "Je veux être sure qu'il est prêt à endosser ce rôle là", a-t-elle fait remarquer.