Mariés au premier regard : Emilie agressive avec Frédérick, il balance sur leur dispute hors caméra

Emilie et Frédérick se sont dit "oui" dans Mariés au premier regard 2022 (M6). Et lors de l'épisode du 16 mai, il était temps pour les tourtereaux de s'envoler pour Prague pour leur lune de miel. Si leur séjour s'est bien déroulé, leur dernière soirée a viré au cauchemar. Un sujet sur lequel le papa d'Ambre (14 ans) s'est confié.

Alors qu'ils se sont fait de belles déclarations lors du dîner, l'ambiance a changé au moment du coucher à cause d'une dispute qui a éclaté. "Je suis vraiment braquée. C'est un point de non-retour. J'ai envie d'arrêter", avait déclaré Emilie sans réellement savoir ce qu'il s'était passé. Frédérick n'a donc pas échappé à une question sur le sujet lors de son interview pour Télé Loisirs. L'occasion d'apprendre que c'est une danse qui a mis le feu aux poudres.

Au moment du coucher, le charmant métisse avait prévu une petite surprise à sa belle. Il voulait lui faire une petite danse, vêtu de son "pilou-pilou castor". La production voulait alors le filmer et ont tout mis en place. "Ils m'ont dit de me mettre en pyjama, de me mettre dans le lit et qu'Emilie allait me rejoindre. Ils m'ont dit qu'ils allaient se mettre au bout du lit et qu'ils allaient nous filmer. J'avais anticipé. J'avais emmené mon enceinte, j'avais allumé mon téléphone et j'avais préparé une surprise. Je n'avais rien dit à personne. J'avais mis mon pilou castor et j'avais mis la couette sur moi", a-t-il expliqué. Et tout a fonctionné à merveille puisqu'au moment où la maman de Lina (1 an) allait éteindre la lumière pour dormir, il s'est levé et s'est déhanché sur le lit. "J'ai sauté, je faisais la danse du Prince de bel Air de Will Smith. Tout le monde était choqué", a-t-il précisé amusé.

Si au départ Emilie riait, elle n'a ensuite cessé de lui répéter "Tu es vraiment comme ça ? Mais non ?! Il n'est pas comme ça dans la vraie vie ? C'est pas possible ! Ne me dites pas qu'il est comme ça tous les jours ?". Elle lui a aussi demandé s'il ne faisait pas ça uniquement pour le buzz. De quoi vexer Frédérick : "Mon visage a changé. Le sourire est parti. Je suis dans une démarche sincère. Pour faire partir mon sourire, il faut y aller ! Entendre ma femme me dire que je faisais pas ça d'une bonne intention, ça m'a vexé. Son sourire est aussi parti en une fraction de seconde. Comme elle dit, c'est une Sicilienne, elle a du tempérament. Alors c'est parti, c'était le feu d'artifices !"

Une dispute loupée par la production

Emilie n'a en effet pas apprécié que Frédérick se vexe et est donc entrée "dans l'impulsivité et l'agressivité". Préférant calmer le jeu, Frédérick est sorti faire un tour. "Ça ne m'a pas plu qu'elle me fasse comprendre qu'elle avait envie d'arrêter ma relation... C'était excessif. Cela me freine. Ça m'embête. Je me dis : 'Au bout de cinq jours, me sortir ça, qu'est-ce que ça va être dans trois mois ? Six mois ?'". Reste à savoir s'ils réussiront à passer outre cette altercation.

La production, qui comptait tout filmer, n'a pu diffuser la séquence car le caméraman n'a pu la capter en vidéo malgré sa présence. "Le rush a sauté... C'est pour ça qu'ils n'avaient pas les images. J'ai compris qu'ils étaient dég, ils s'énervaient car il y avait aucun moyen de récupérer ces rushes", a-t-il conclu.