Emilie et Frédérick (Mariés au premier regard) : Grosse dispute hors caméra, "un point de non-retour"

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) se sont dit "oui" devant leur proches. Si au départ, la maman de Lina (1 an) était mal à l'aise vis-à-vis de son papa, elle s'est vite détendue après avoir appris qu'il validait son époux. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 16 mai, les jeunes mariés se sont retrouvés à deux, une grande première pour la belle brune qui ne s'était jusqu'alors jamais séparée de sa merveille.

Direction la chambre pour leur voyage de noces et après s'être mis à l'aise, ils se sont gentiment chamaillés pour le côté du lit. Tous deux préfèrent dormir du côté droit mais gentleman, Frédérick a accepté de céder sa place. Le lendemain, direction Prague, en République Tchèque, pour la lune de miel. Le jeune marié attendait plus de complicité, d'envie, de jeux de séduction et le cadre romantique pouvait les y aider. Au menu : pétales de roses, champagne et belles déclarations.

Ce n'est pas très en forme que Frédérick s'est réveillé. Il avait mal à la gorge et a toussé une grande partie de la nuit. Mais il a pu compter sur sa femme pour prendre soin de lui. C'est donc de bonne humeur qu'il a débuté la journée malgré la fatigue. Ils se sont offert une séance de massage, l'occasion pour le papa d'Ambre de plaisanter : "Je vois un bout de ton sein." Ils ont ensuite partagé un verre de champagne dans une piscine et ont ENFIN échangé leur premier baiser.

Pour leur dernière soirée, ils se sont rendus au restaurant. L'occasion pour Emilie de faire part de ses sentiments à Frédérick et de sa tristesse de le quitter pendant un temps. Le candidat a donc ouvert aussi son coeur et s'est réjouit qu'elle lui offre une famille. Il l'a rassurée quant au fait qu'il serait présent pour Lina.

Mais une fois seuls, loin des caméras, une dispute a éclaté. Avant de dormir, le beau métisse s'est levé pour faire une danse "rigolote". Sa femme lui a ensuite demandé s'il était tout le temps comme ça, une question que Frédérick a mal prise. Ils se sont donc emportés tous les deux. "Je suis vraiment braquée. C'est un point de non-retour. J'ai envie d'arrêter", a confié Emilie.