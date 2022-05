"Elle a fait un arrêt cardiaque" : Frédérick (Mariés au premier regard) a failli perdre sa fille

Frédérick a été révélé dans Mariés au premier regard 2022, sur M6. Et immédiatement, il a touché les téléspectateurs avec son histoire personnelle. Le mandataire immobilier de 40 ans est le papa d'une fille de 14 ans prénommée Ambre. Et depuis sa naissance, la jeune femme est atteinte du syndrome de West. Elle fait donc des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas, ce qui a nécessité qu'elle vive dans un institut spécialisé loin de lui, en Suisse. Un sujet sur lequel le candidat, qui habite dans le sud de la France, c'est confié auprès de Magic Maman.

Frédérick a très vite compris que quelque chose n'allait pas, à la suite de la naissance d'Ambre. Un accouchement qui a été en outre difficile, entraînant un manque d'oxygène. Alors qu'elle était âgée d'un mois et qu'il lui donnait le biberon, l'époux d'Emilie a constaté qu'elle avait une cyanose (coloration anormale bleutée de la peau, due à l'oxygénation insuffisante du sang). "J'ai vu sa peau devenir bleue voire violette. J'ai tout de suite prévenu la maman. Elle a repris des couleurs normales assez rapidement, mais ça m'a mis la puce à l'oreille", a-t-il confié à nos confrères.

Mais le lendemain, la même situation s'est produite, poussant Frédérick et son ex à se rendre aux urgences. Et Ambre a refait une cyanose lors d'un contrôle par imagerie médicale. "Le problème c'est que ces crises étaient de plus en plus rapprochées. Au départ toutes les heures, puis toutes les 30 minutes", a-t-il poursuivi. Sa fille est donc restée à l'hôpital et dès le premier soir, elle a fait une grosse frayeur à ses parents. "Les infirmières sont venues en courant, Ambre ne se réveillait plus. Elle a fait un arrêt cardiaque. Ces 30 secondes-là ont été les plus longues de ma vie. J'ai cru que j'allais perdre ma fille", s'est-il souvenu.

Un couple détruit par la maladie

Sa fille Ambre s'en est finalement sortie et a été hospitalisée durant un mois et demi. Séjour au cours duquel son syndrome de West a été diagnostiqué, un choc pour les parents qui ont bien compris qu'Ambre allait devoir être suivie à vie. "Une fois le bon traitement trouvé pour limiter l'épilepsie, on passe en traitement à domicile avec un suivi mensuel pour quelques jours à chaque fois", a-t-il précisé. On lui a notamment placé un stimulateur de nerf vague, une sorte d'aimant qui envoie une décharge et permet de calmer une crise.

Pour le couple de jeunes parents, cette épreuve est une douche froide qui les éloigne le plus en plus l'un de l'autre. "Nous avons placé Ambre dans une bulle, inconsciemment et on a mis totalement de côté notre histoire. Dans certains cas similaires, la maladie de l'enfant peut rapprocher et renforcer le couple. Le nôtre a été détruit. Nous étions devenus des colocataires qui se relayaient pour s'occuper de notre fille. On n'a pas réussi à faire face et nous nous sommes séparés avant le premier anniversaire d'Ambre", a-t-il conclu.