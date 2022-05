Emilie (Mariés au premier regard) mal à l'aise lors de la soirée de mariage, Frédérick très ému

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) se sont dit "oui" devant leur proches dans Mariés au premier regard 2022 lors de l'épisode du 18 avril. L'alchimie a été immédiate entre les deux candidats compatibles à 84%, le plus fort taux de la saison. Le fait que la belle brune soit une maman célibataire n'a pas effrayé le beau métisse. Et la maman de Lina (1 an) a apprécié le fait que son mari soit présent pour sa fille handicapée. C'est donc complices qu'ils ont réalisé le shooting photo.

Lors de l'émission du 2 mai, Emilie a eu l'occasion de faire quelques photos avec sa fille. Un moment qui a ému Frédérick. Cela lui rappelait quand sa fille Ambre (14 ans) avait son âge. "Je ne prendrai pas la place du père, mais j'aurais ce côté paternel, comme si c'était ma propre fille. J'espère que je pourrais avoir ce côté paternel, si elle me laisse la place", a confié le candidat. Il a eu l'occasion de faire quelques clichés avec sa femme et Lina, un tendre moment. Les larmes aux yeux, il a ensuite remercié Estelle Dossin de lui offrir une famille.

Il était ensuite temps pour les jeunes mariés de retrouver leurs invités. Mais la soirée ne s'est pas passée comme Emilie l'espérait. Elle avait tout d'abord du mal à être à l'aise car elle pensait à Lina. "J'ai du mal à me positionner dans ce rôle de femme. D'habitude je suis juste dans celui de maman", a-t-elle avoué. Elle se sentait aussi très intimidé à cause de son papa "traditionnaliste" devant qui elle ne souhaitait pas être proche de Frédérick. "Pour mon père c'est délicat. S'il est mal à l'aise, ce n'est pas la peine. J'espère que ça se passera bien, sinon ce serait compliqué. J'ai clairement peur de ça", a-t-elle poursuivi. Quand son mari lui a proposé de danser un zouk, elle ne savait donc plus où se mettre.

Elle a malgré tout joué le jeu mais en prenant soin de ne pas regarder son papa. Sa belle-mère a donc fait part de son étonnement de voir qu'Emilie ne venait pas les voir. Voyant qu'ils étaient un peu en retrait, le jeune marié est allé vers le papa de son épouse et tout s'est bien passé. Cela a donné le courage à Emilie d'aller voir son père. Et bonne nouvelle, sa belle-mère et son papa ont validé le marié. La jeune maman a donc enfin pu se laisser aller.