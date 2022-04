Emilie (Mariés au premier regard) : Le comportement du père de sa fille inquiétant, les médecins l'ont mise en garde

La candidate de Mariés au premier regard 2022 a beaucoup ému les téléspectateurs de M6. Durant deux ans, Emilie était en couple avec un homme dont elle est tombée enceinte. Mais son ex-compagnon est parti du jour au lendemain, un comportement qui n'a pas étonné le personnel médical qui suivait sa grossesse.

La négociatrice en immobilier de 34 ans a été anéantie par son ex. Alors qu'elle était enceinte de quatre mois, les médecins leur ont expliqué à la suite d'une échographie que Lina (1 an) "avait une clarté nucale trop épaisse, ce qui pouvait signifier qu'elle ait une maladie". "Et à ce moment-là, le père biologique de ma fille se décompose et change de comportement. Très vite, je n'ai plus de nouvelles. Il est parti du jour au lendemain du foyer. La dernière image que j'ai de lui ? Il me serre dans ses bras et pleure. Je pensais qu'il voulait me soutenir après un examen pour ma fille. En fait non, c'était un au revoir", a confié la belle brune à TV Mag.

Emilie n'a bien entendu pas compris sa réaction, d'autant plus que cette grossesse était désirée. Tous les soirs, son ancien compagnon embrassait son ventre et sa famille était ravie. Mais tous n'ont plus donné de nouvelles après la rupture, de quoi écoeurer encore plus la jeune maman. Et malgré l'envoi d'un faire-part après la naissance de Lina, elle a une fois de plus fait face au silence.

Depuis la diffusion, Emilie n'a sans surprise pas plus de nouvelles. "Six mois après son départ, je lui ai envoyé un mail pour lui dire que Lina se portait bien. Et en retour, je me suis fait littéralement insulter. Déjà quand les médecins et infirmiers avaient vu son comportement à l'hôpital, ils m'avaient mise en garde. Il n'avait pas un comportement très normal. Il ne se contenait pas. Il perdait son sang-froid et était colérique. Un jour, il a crié dans l'hôpital et la sage-femme lui a demandé de sortir. À l'époque, je mettais ça sur le compte de la peur...", a-t-elle conclu. Elle a bien vite compris que le personnel médical ne s'était pas trompé.

Espérons donc pour Emilie que cette expérience Mariés au premier regard lui a permis de trouver l'amour en la personne de Frédérick, avec lequel elle était compatible à 84%, le plus fort taux de la saison.