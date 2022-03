Emilie (Mariés au premier regard) "anéantie" : +20kg pendant le tournage, ses douloureuses confidences

Ce lundi 28 mars, M6 diffusera le deuxième épisode de Mariés au premier regard 2022 . Une émission au cours de laquelle le public aura le plaisir de faire la connaissance d'Emilie, une jolie mère de famille de 34 ans. La veille de la diffusion, la jeune femme a fait de douloureuses confidences en story Instagram.

A l'instar d'Alicia, l'histoire personnelle d'Emilie touchera à coup sûr les téléspectateurs. La conseillère en gestion de patrimoine a vécu une idylle durant deux ans avec le papa de sa fille Lina. Mais, alors qu'elle était enceinte de quatre mois, il l'a quittée du jour au lendemain, après qu'ils ont appris que leur enfant pourrait être porteur d'une maladie. Un choc émotionnel pour la belle brune qui a donc dû affronter la fin de sa grossesse seule. Cinq mois après la naissance de Lina, qui est heureusement en parfaite santé, Emilie a participé à Mariés au premier regard, malgré les craintes de l'experte Estelle Dossin. Si à l'époque ça allait mieux, elle a avoué à sa communauté qu'elle n'était malgré tout pas encore au meilleur de sa forme.

"J'ai vu les épisodes en avance sur Salto et c'est vraiment difficile pour moi de revivre tout ça parce que j'avais 20 kilos de plus. Pendant ma grossesse j'avais pris 25 kilos et ce n'est pas le fait d'avoir des kilos en soit qui me dérange, c'est parce que ce sont des kilos que j'ai pris dans la douleur. J'étais anéantie. Du coup c'est un vrai exercice pour moi de revivre tout ça. Ca m'angoisse un peu parce que c'est une période de ma vie où j'étais en reconstruction", a confié Emilie à sa communauté.

Aujourd'hui, la jeune maman n'a plus ses kilos en trop. Reste à savoir si elle a trouvé l'amour grâce à Mariés au premier regard. Comme l'avait dévoilé Télé Loisirs, les experts lui ont trouvé une personne compatible avec elle à 84%. Il s'agit de Frédérick, un mandataire immobilier de 40 ans. Lui aussi n'a pas eu la vie facile puisque sa fille ne parle pas et ne marche pas. Ses crises d'épilepsie nécessitent qu'elle évolue dans un institut spécialisé situé à l'étranger.