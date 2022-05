Emilie (Mariés au premier regard) choquée par Frédérick : nouvelles révélations sur leur dispute en off

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) sont redescendus de leur petit nuage à la fin de leur lune de miel à Prague (en République Tchèque). Les deux candidats compatibles à 84% se sont disputés hors caméra lors de leur dernière soirée. Un sujet que la maman de Lina (1 an) a évoqué pour la première fois en story Instagram, le 18 mai. Le papa d'Ambre (14 ans) s'était déjà exprimé.

Bien qu'elle soit au plus mal à cause de la Covid-19, Emilie a pris le temps de réagir à une séquence qui a beaucoup fait parler les téléspectateurs de M6. "Je suis vraiment braquée. C'est un point de non-retour. J'ai envie d'arrêter", avait déclaré Emilie après que la voix off a expliqué que le ton était monté entre Frédérick et elle, sans rentrer dans les détails. Après avoir reçu quelques questions ou critiques, la belle brune qui a aujourd'hui 36 ans a souhaité réagir. Elle a tout d'abord confié qu'il fallait "se battre pour son couple", puis a évoqué "la dispute qui est toute bête, qui ne part de rien", avec son mari.

"Frédérick et moi, on ne se connaissait que depuis quarante-huit heures, donc on ne se connaissait pas bien en fait, pas du tout. On a filmé le moment du coucher. Au moment où je m'apprête à faire un bisou à Frédérick pour dire 'bonne nuit' à mon mari, Frédérick sort du lit en pilou-pilou écureuil et il se met à danser sur une musique. Ça m'a juste étonnée. Je ne m'attendais pas ce qu'il sorte, je n'avais même pas vu qu'il avait enfilé un pilou-pilou parce que moi j'étais dans la salle de bain", a-t-elle déclaré. Surprise, elle lui a demandé à plusieurs reprises s'il était tout le temps comme ça dans la vie. Une remarque pas du tout méchante mais que son époux a mal prise.

Un autre Frédérick

"Il a pensé que je le jugeais et il s'est vraiment énervé contre moi. Il a eu un regard très dur vis-à-vis de moi. Et là, j'ai vu un autre Frédérick que je ne connaissais pas du tout au cours de la journée et je n'ai pas compris. Je me suis dit : 'Comment on peut passer d'un état d'amour à ça ?' Il y a un truc qui ne va pas. Et puis, dès le départ, tu me parles comme ça, ça ne laisse rien présager de bon", a-t-elle poursuivi.

Reste à savoir s'ils ont réussi à mettre cette histoire de côté pour avancer. Emilie se veut en tout cas rassurante puisqu'elle explique que dans ce genre de situation, il faut prendre le temps de "se poser, de discuter, d'essayer de se comprendre". Elle a ensuite rappelé que leur couple était "sincère" et qu'il y a eu des "hauts et des bas" dans leur relation. "Enfin sachez que, quoi qu'il se passe, je ne dirai jamais du mal sur les réseaux concernant mon mari. Personne n'a le droit de le juger, même pas moi", a-t-elle conclu.