Emilie (Mariés au premier regard) en grande souffrance et inquiète pour sa vie : "Je pleure vraiment"

La candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) va mal. Depuis déjà plus d'une semaine, Emilie est atteinte de la Covid-19. Bien que les jours passent, ses symptômes ne partent pas et lui ont même valu une hospitalisation à cause d'une éventuelle embolie pulmonaire. Le 16 mai dernier, les nouvelles n'étaient guère plus réjouissantes.

"J'ai passé ma journée dans un état grippal, à avoir du mal à respirer. J'ai du mal à me laver les dents, à prendre ma douche. Quand il faut faire à manger à Lina ou m'occuper d'elle, c'est en larmes que je le fais parce que j'ai pas de force. Je suis malade. On est en train de se battre en ce moment", a tout d'abord confié la négociatrice en immobilier de 34 ans. Sa maman Rose et sa fille Lina (1 an) ont en effet également été testées positives, une épreuve supplémentaire pour Emilie qui n'en peut plus de les voir souffrir et qui se sent coupable. D'autant plus qu'elle avait pris toutes ses précautions pour ne pas les contaminer. "Sept jours où je ne voyais pas mon bébé, où j'étais à l'hôpital. On parlait d'embolie", a-t-elle précisé très émue.

"On souffre. Moi je pleure vraiment. Et j'ai peur. Aujourd'hui, je m'occupe de ma fille parce qu'il le faut, je n'ai pas le choix. Du coup, je ne m'écoute pas. Mais je pleure. Tous les soirs, je mets des prières. (...) Heureusement que j'ai mes amis derrière. J'ai besoin d'aide. Ça fait plus d'un an, depuis la naissance de ma fille, que je me bats. Je me bats pour vivre. Ceux qui ont eu le covid fort, ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle", a poursuivi l'épouse de Frédérick. Emilie ne s'attendait pas à souffrir autant à cause de ce virus et espère qu'elle pourra vite reprendre une vie normale.

Mais ce n'est pas pour tout de suite puisqu'au douzième jour, la situation n'a toujours pas évolué. "Je suis toujours positive après douze jours et Lina tousse beaucoup. Mais le médecin me dit que nous ne pouvons pas donner de sirop aux bébés. Du coup je mets un peu de miel dans le biberon et ma mère bof bof. J'ai lu des messages abominables, inhumains. Un jour ce sera vous et vous regretterez vos mots. Le karma ! Vraiment une honte", a-t-elle écrit le 17 mai. Sans oublier de remercier les personnes qui la soutienne.