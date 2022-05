Emilie (Mariés au premier regard) en mauvaise santé : hospitalisation et crainte pour sa vie

La candidate de Mariés au premier regard 2022 n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Il y a quelques jours, Emilie a été testée positive à la Covid-19 et, malheureusement pour la maman de Lina (1 an), les symptômes sont violents.

L'épouse de Frédérick est très proche de sa communauté Instagram. Régulièrement, elle leur donne de ses nouvelles et partage son quotidien. Et elles ne sont guère réjouissantes ces derniers jours puisqu'elle est atteinte du coronavirus. "Je vous donne des nouvelles. Je suis désolée mais j'étais vraiment très mal. (...) J'étais à l'hôpital parce que, dans ma prise de sang, ça révélait une embolie pulmonaire possible. J'ai un Covid qui est très très fort", a tout d'abord confié la belle brune qui avait 34 ans au moment du tournage, dimanche 15 mai 2022. Elle a ensuite révélé que sa fille et sa maman étaient également touchées par la maladie alors qu'elle avait tout fait pour que cela ne se produise pas.

"Je suis dépitée. Il y a deux jours, j'ai fait un test, ça me disait que j'étais négative. Hier aussi. Et ce soir j'ai refait un test, et je suis positive. J'ai toujours les symptômes, j'ai beaucoup de douleurs. C'est horrible parce que pour moi, le covid fait vraiment très très très très mal. J'ai tous les symptômes. Là j'ai un filtre, mais si je vous montre comment j'ai perdu du poids, c'est fou", a poursuivi Emilie. Elle a également expliqué qu'à l'hôpital, elle a subi un électrocardiogramme, des prises de sang ou un scanner afin de vérifier que son état n'allait pas davantage se dégrader. "Mais le covid ne s'en va pas. Ça ne se voit pas mais je tremble. Il faut bien que je m'occupe de Lina, je n'ai pas le choix, mais c'est très dur. Je suis vraiment mal. Des fois je ne tiens même pas debout. J'ai l'impression que je ne vois pas le bout", a regretté celle qui avait déjà eu un covid long par le passé.

Emilie fait tout pour rester positive afin que sa fille Lina ne ressente pas son mal-être. "Je traverse un moment très difficile. Pour Lina c'est compliqué aussi. C'est la diarrhée, des pics de fièvre. C'est hyper compliqué. Je suis stressée et angoissée. Mais je vais continuer à prendre sur moi", a-t-elle conclu. Espérons pour la mère de famille que les nouvelles seront meilleures prochainement.