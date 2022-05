Emilie (Mariés au premier regard) balance sur son ex-mari Frédérick, "paranoïaque et malveillant"

Emilie et Frédérick ne seront pas restés bien longtemps sur leur petit nuage. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 (M6) du 30 mai, les téléspectateurs ont découvert que les deux candidats avaient pris la décision de divorcer après de multiples disputes. Interrogée sur le sujet, la maman de Lina (1 an) a livré sa version des faits.

C'est auprès de TV Mag qu'Emilie a choisi d'en dire plus. Ainsi, on apprend que sa première dispute avec Frédérick ne s'est pas déroulée à la fin du voyage de noces, à Prague, mais lors du banquet de mariage. La raison ? Leurs modes de vie différents. A ce moment-là, "un doute s'est installé" dans l'esprit de la candidate. Elle a malgré tout savouré chaque instant de leur lune de miel, même si une nouvelle dispute a éclaté. Mais lorsqu'il est venu chez elle, la brunette a eu l'impression que le charmant métisse "avait peur de la vie avec un bébé". "J'ai compris que cela risquait de ne pas aller entre nous", a-t-elle précisé.

Emilie ne s'était malheureusement pas trompée. Les disputes ont repris de plus belle quand Frédérick est retourné chez lui car, très prise par son travail et sa vie de maman solo, elle ne pouvait pas lui consacrer autant de temps qu'il le souhaitait. Ils ont donc pris la décision de consulter l'experte Estelle Dossin. Mais selon la candidate, c'était peine perdue : "Nous sortions d'une grosse dispute, j'avais fait l'effort de venir pour tenter de trouver une solution mais il est resté campé sur ses positions. J'ai laissé passer du temps mais il n'y a pas eu d'amélioration. Frédérick cherchait des prétextes pour mettre un terme à notre relation, il ne voulait plus de notre histoire. Il faisait tout pour que je m'énerve en me faisant des réflexions en permanence."

Nous sommes en très mauvais termes

Emilie reconnaît qu'elle a parfois été loin dans ses propos parce qu'elle "n'en pouvait plus". Lors du tournage, elle a appris que sa maman était "très malade", qu'elle devait se faire opérer ou encore qu'elle risquait de perdre son travail. C'était donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. "Quand je vois le comportement excessif qu'il a, encore aujourd'hui, avec moi, je me dis que c'est une très bonne chose qu'il ne soit plus dans ma vie. Je ne me remettrai jamais avec lui, il est tout le contraire de ce que je recherche. Notre divorce est acté administrativement. Nous n'avons plus le moindre contact, nous sommes en très mauvais termes. J'avais fait la démarche de revenir vers lui mais il était encore dans le contrôle, la paranoïa et la malveillance", a-t-elle conclu.

Egalement interrogé par nos confrères, Frédérick a pour sa part expliqué que lors de l'aventure, il a eu des doutes concernant la sincérité d'Emilie. Il a également confié qu'elle l'avait rabaissé à plusieurs reprises, brisant ainsi quelque chose dans leur relation. Selon lui, elle n'était tout simplement pas prête à vivre une relation.