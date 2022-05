Frédérick (Mariés au premier regard) "écoeuré" par Emilie : révélations sur son comportement en off

Rien n'allait plus entre Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans). Malgré leurs 84% de compatibilité, les deux candidats ont pris la décision de divorcer comme les téléspectateurs de M6 l'ont découvert lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 30 mai. Une situation sur laquelle Frédérick s'est très vite exprimé.

C'est lors de leur dernière nuit de noces à Prague que la première dispute a éclaté à cause d'une simple danse. Frédérick souhaitait faire une blague à son épouse en dansant en pilou-pilou castor et cela s'est retourné contre lui. Emilie a douté de sa sincérité et lui a demandé s'il était dans le programme pour faire le buzz. Un questionnement infondé pour le papa d'Ambre (14 ans). "Dans cette expérience, je savais que je pouvais rencontrer une femme sincère mais je pouvais tout aussi bien être confronté à une femme qui cherche juste à faire le buzz pour rebondir par la suite. Donc j'étais méfiant et observateur. Avec ma fille, j'ai l'habitude de décoder le langage non verbal et j'ai une bonne lecture des comportements humains. Avec Émilie, j'avais des doutes et j'en avais discuté hors caméra avec elle. Lorsque je lui ai fait ma blague, elle a retourné ces doutes contre moi en se demandant si je faisais cette plaisanterie pour le buzz. Ça m'a bloqué", a-t-il confié auprès de TV Mag.

Malgré leur grosse dispute, ils ont fini par se rabibocher. Ainsi, Frédérick s'est rendu chez Emilie à Paris. Mais les disputes ont repris de plus belle lorsqu'il est retourné chez lui, à Hyères. Ils ont ainsi demandé de l'aide à l'experte Estelle Dossin. Mais à ce moment-là, le père de famille n'avait que peu d'espoir : "Émilie m'avait ouvertement manqué de respect et quelque chose s'était brisé en moi. Il y avait eu des mots en off. Avoir un fort caractère ne justifie pas les écarts de langage", a-t-il déclaré. Il a notamment expliqué qu'un jour, ils ont dû annuler un tournage car Lina (1 an), la fille d'Emilie, avait dû se rendre aux urgences la veille. Et la charmante brune lui aurait reproché d'avoir annoncé la nouvelle un peu trop gentiment à la production. "Elle a commencé à me dire que je faisais l'agneau, que je n'étais pas un homme et que je n'avais pas de couilles parce qu'elle trouvait que j'avais manqué de fermeté avec la production. Parce qu'elle, dans la journée, avait également contacté les équipes de tournage pour demander la même chose mais avec davantage d'agressivité", s'est-il souvenu.

Les masques tombent

Emilie lui aurait en plus répété à plusieurs reprises que Lina n'était pas sa fille et qu'elle n'avait donc rien à lui dire concernant son éducation. Elle aurait également critiqué violemment Frédérick auprès de sa famille : "Elle a eu sa mère au téléphone et lui a dit devant moi que je n'étais pas un homme, que je n'avais pas de couilles, que j'étais un manipulateur, que je faisais l'agneau avec la production..." Il a donc pris ses affaires et a pris la décision de partir. Ce n'est que pour l'annonce de leur envie de divorcer qu'ils se sont retrouvés. Et une fois de plus, la jeune femme l'aurait insulté. "J'étais écoeuré. Emilie m'a fait perdre mon sourire et ma joie de vivre', a-t-il conclu.

Sur Instagram, Frédérick ne l'a également pas épargnée en précisant qu'elle était très centrée sur elle-même et qu'elle passait son temps à se plaindre pour attirer l'attention. Il a ensuite regretté que lors du tournage, Emilie n'était pas réellement prête à s'investir dans une relation.